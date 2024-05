Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, zeigt sich besorgt. Nachdem es in den letzten Wochen an amerikanischen Universitäten zu massiven, teils antisemitisch motivierten Angriffen gekommen ist, fürchtet er deren Überschwappen auch auf Deutschland: „Jüdische Studenten sind seit vielen Monaten in hohem Maße von Antisemitismus betroffen und das hat ein extremes Unsicherheitsgefühl unter allen jüdischen Studenten hervorgerufen“, sagte er dazu der Rheinischen Post.

Dass diese Befürchtungen alles andere als unbegründet sind, zeigte sich dieser Woche an der Humboldt Universität zu Berlin. Nach Angaben der Berliner Polizei sollen am Freitag rund 300 Personen den Zugang zum Hauptgebäude blockiert haben. Aus der Menge hätte es auch „volksverhetzende Ausrufe“ gegeben. Die Polizei hätte daher „unter Anwendung von Zwang“ die Personalien zahlreicher Personen aufgenommen, um so auch etwaige Strafverfolgungen zu ermöglichen.