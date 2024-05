Die Reste einer gewaltigen Explosion sind zu sehen: Auf der Straße im Düsseldorfer Stadteil Flingern liegen Teile einer Jalousie. Drei ausgebrannte Autos stehen am Straßenrand, die Scheiben einer Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite sind herausgedrückt. Die Fassade des Hauses an einer viel befahrenen Kreuzung in Düsseldorf ist bis in die oberen Stockwerke schwarz vor Ruß.

Die Feuerwehr Düsseldorf berichtete in der Nacht in einer Meldung von einer „Menschenrettung über drei Drehleitern“. 16 Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, zwei schweben noch in Lebensgefahr, drei Menschen sind gestorben.

Stunden später ist alles noch abgesperrt, aber die vielen Einsatzfahrzeuge, die vor Ort waren, sind weg. An den großen Rettungseinsatz für schwer verletzte Menschen erinnert nur noch wenig. Aber die Straße im Osten von Düsseldorf ist noch übersät mit Trümmern. Die Straßenbahn, deren Trasse vorbeiführt, fährt nicht. Einige Feuerwehrautos stehen in der Nähe. Immer noch liegt Brandgeruch in der Luft.

Feuerwehrleute gehen immer wieder in das Brandhaus hinein. Auch Ermittler der Düsseldorfer Polizei sind schon vor Ort. Aussagen zur Ursache seien aber noch nicht möglich, sagt die Polizei.

Der rechte Teil der Fassade des Brandhauses ist bis in den fünften Stock hinauf völlig verrußt und zeugt von einem massiven Brand in diesem Teil des Gebäudes. Von der Verkleidung der Balkone ist kaum etwas übrig geblieben. Die türkisfarbene Blende fehlt teilweise völlig oder ist in der Brandhitze geschmolzen. Die Fenster des Wohn- und Geschäftshauses in den unteren beiden Etagen sind herausgebrochen und schwarz vor Ruß.

Von dem Kiosk im Erdgeschoss ist nichts mehr übrig. Die Halterung der Markise vor dem Geschäft ist herausgerissen, nur die Metallstangen sind übrig geblieben. Vor der Einfahrt zur Garage hängt das Rolltor halb heraus. Das Schild «Einfahrt freihalten» ist noch zu sehen.

Auf der Straße sind kaum Menschen. Auf der anderen Straßenseite kehrte ein Mann am Morgen Scherben zusammen. Doch er wurde wieder weggeschickt. In der Nacht habe er zuerst gedacht, das Geräusch komme von Regen. Dann habe er den Brand entdeckt. „Alles kaputt“, sagt er und zeigt auf die Fenster.

