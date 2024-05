Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Bei all dem Ärger in der Wirtschaft über die aktuelle Politik, gibt es eine Berufsgruppe, die sich über mangelnde Zuwendung der Regierenden in Berlin und Brüssel nicht beschweren kann. Das sind Agenturen für PR-Kampagnen. Zwei solche Kampagnen stechen in diesen Tagen hervor, die zeigen, dass in der politischen Klasse das Verständnis von der Beziehung zwischen dem Staat und seinen Bürgern in den letzten Jahren einen ziemlich radikalen Wandel durchlaufen hat.

Einst, in den goldenen Zeiten des sogenannten „Westens“, also auch der Bundesrepublik, gehörte es zum Konsens des Verständnisses der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, dass diese eben nicht zuletzt „freiheitlich“ sei. Der Historiker Christoph Weber, bei dem ich das Vergnügen hatte zu studieren, sagte mal in einer Vorlesung zur Geschichte des 19. Jahrhunderts, als es um Menschen- und Bürgerrechte ging, ihm sei vor allem das Recht wichtig, in Ruhe gelassen zu werden. So denken klassische Liberale. Und ihre politischen Repräsentanten versuchten, das möglichst weitgehend durchzusetzen. Nicht ohne Erfolg. Zumindest in jenen goldenen Zeiten, die offenbar zu Ende gehen.