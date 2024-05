Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Wer auch immer jenes kleine Plakat angefertigt hat, das Hendrik Wüst und Michael Kretschmer am Sonntag vor dem Brandenburger Tor mit entschlossenen Mienen in die Kameras hielten – einen Gefallen hat diese Person den beiden Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Sachsen damit nicht getan. Und das liegt weniger am Rechtschreibfehler: „Wer Hass säht, erntet Gewalt“, war darauf nämlich zu lesen – weshalb die zwei Politiker jetzt auf Social Media als vermeintliche Legastheniker durch den Kakao gezogen werden.

Dabei ist der Anlass ihrer orthografisch verunglückten Manifestation des guten Willens, bei der natürlich auch der weitgehend sinnbefreite Hashtag #WirSindMehr nicht fehlen durfte, keineswegs witzig: Am Freitag war bekanntlich der SPD-Europakandidat Matthias Ecke in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von vier Jugendlichen schwer verletzt worden. Die Hintergründe dieser Attacke werden derzeit noch aufgeklärt, aber man wird sich kaum zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sie als Ausdruck einer zunehmenden Verrohung in der politischen Auseinandersetzung begreift.