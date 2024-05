Am Dienstag beginnt der 68. „Eurovision Song Contest“ (ESC) in Schweden. Das Motto „United by Music“ kann jedoch nur für das Innere der „Malmö Arena“ gelten, wenn überhaupt: Es wird die Veranstaltung mit dem höchsten Sicherheitsaufkommen in der Geschichte des Gesangswettbewerbs werden und vermutlich mit den größten politischen Spannungen. Neben den etwa 100.000 Musik-Fans erwarten die schwedischen Behörden bis zu 40.000 Demonstranten – die meisten wollen gegen Israels Beteiligung beim ESC auf die Straßen der schwedischen Hafenstadt gehen. Hintergrund ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Der 9. Mai gilt als der brisanteste Tag, dann tritt beim Semifinale die zwanzigjährige Israelin Eden Golan auf, gleichzeitig ist eine proisraelische Demonstration angemeldet. Für derartige Herausforderungen reichen die schwedischen Polizeikräfte nicht aus, es kommen darum Beamte aus Norwegen und Dänemark hinzu. Die Regierung in Stockholm hat mittlerweile die Terror-Warnstufe erhöht, die Regierung in Jerusalem ihre Reisewarnung nach Malmö verschärft.