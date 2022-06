Autoreninfo

Stefan Liebing ist Geschäftsführender Gesellschafter der Investment- und Projektentwicklungs-Boutique Conjuncta GmbH mit Sitz in Hamburg. Er ist seit 2012 ehrenamtlicher Vorsitzender des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V. und Past Chairman des European Business Council on Africa and the Mediterranean (EBCAM). Liebing vertritt die Republik Kamerun als Honorarkonsul für die fünf norddeutschen Bundesländer und unterrichtet als Honorarprofessor für Außenwirtschaft an der Hochschule Flensburg.