So erreichen Sie Mareike Enghusen:

Mareike Enghusen berichtet als freie Journalistin über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Nahen Osten, vornehmlich aus Israel, Jordanien und den Palästinensergebieten. Sie hat Politik- und Nahostwissenschaften studiert und ihre journalistische Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule absolviert.

Am Donnerstag vergangener Woche konnte das irakische Parlament einen seltenen, wenngleich zweifelhaften Erfolg für sich verbuchen: Mit satter Mehrheit verabschiedeten Abgeordnete verschiedener Parteien, die sich sonst auf wenig einigen können, ein Gesetz mit dem Titel „Normalisierung und Aufnahme von Beziehungen mit dem zionistischen Gebilde kriminalisieren“. 275 von 329 Volksvertretern stimmten dafür. Die Konsequenz: Irakischen Bürgern, die in irgendeiner Form Kontakte zu israelischen Personen oder Institutionen knüpfen, droht von nun an die Todesstrafe oder lebenslange Haft.

Eingebracht hatte den Gesetzesentwurf der schiitische Kleriker und Politiker Muqtada Al-Sadr, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Landes. 2003 hatte er die „Mahdi-Armee“ gegründet, die gegen die US-Truppen im Land kämpfte, bis sie 2008 offiziell aufgelöst und später als „Friedenskompanien“ neu aufgelegt wurde. Die Verabschiedung des Gesetzes pries Al-Sadr als „großartigen Erfolg“, den die Iraker auf der Straße feiern sollten. Hunderte ließen sich Medienberichten von seinem Aufruf leiten, versammelten sich im Zentrum Bagdads und riefen israelfeindliche Parolen.