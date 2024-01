Wie kam es zu der umstrittenen Entscheidung der Bundesregierung, die letzten deutschen Atomkraftwerke mitten in einer historischen Energiekrise abzuschalten? Das wollen wir herausfinden und klagen deshalb vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen Robert Habecks Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Gestützt auf das Umweltinformationsgesetz verlangen wir Einsicht in alle Unterlagen, zu der ab Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 diskutieren Laufzeitverlängerung oder Wiederinbetriebnahme deutscher Kernkraftwerke.

Einen Teil der Unterlagen haben wir erhalten. Wesentliche Teile der Akten will das Ministerium jedoch weiterhin geheim halten. Ob das zulässig ist, wurde am Montag in der zweiten mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Berlin diskutiert. Habecks Juristen versuchten den Richter zu überzeugen, dass etliche E-Mails und Vermerke – etwa des mittlerweile entlassenen Energie-Staatssekretärs Patrick Graichen – nach wie vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben müssten. Doch bei ihrer Begründung verstrickten sich die Beamten in Widersprüche.

Die Berliner Zeitung hat den Prozess beobachtet und berichtet ausführlich darüber: „Weil Energie-Engpässe wie im Februar 2022 zukünftig nicht ausgeschlossen wären – kurz nach Russlands Angriff auf die Ukraine brachen die Gasimporte ein –, dürfe man die Akten nicht freigeben, so ein Jurist des Ministeriums. Er droht mit einem Horrorszenario: Deutschland könnte wieder im Energiechaos versinken, weil die Kernkraftwerke nicht mehr am Netz sind!“ Den ganzen Bericht lesen Sie hier.



Unsere Klage auf Einsicht in Habecks Atomkraft-Akten wurde heute vor Gericht verhandelt. Ressortleiter @dg_graeber berichtet über den aktuellen Stand des Verfahrens. Unterstützen Sie regierungskritischen Journalismus: https://t.co/kmulF3kukg. #Habeck #Atomausstieg pic.twitter.com/0Y9ZCcwURC — Cicero Online (@cicero_online) January 22, 2024



Mehr zum Thema: