So erreichen Sie Daniel Gräber:

Eigentlich dachten die Grünen, das Thema Kernkraft in Deutschland sei mit dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke in diesem Frühjahr endgültig vom Tisch. Doch immer mehr Bürgern dämmert inzwischen, dass der Atomausstieg ein Fehler war. Hohe Strompreise und mehr CO2-Ausstoß durch Kohlestrom sind die Folgen.

Auch in der Politik hat deshalb ein Umdenken begonnen. CDU und CSU, die durch Merkels 180-Grad-Wende nach dem Reaktorunglück in Fukushima ihre alte Liebe zur Kernkraft abrupt verloren hatten, entdecken diese zaghaft wieder. Davon zeugen aktuelle Reaktionen auf Cicero-Recherchen zu den undurchsichtigen Hintergründen der Entscheidung gegen eine AKW-Laufzeitverlängerung.

Klage auf Akteneinsicht

Nachdem am Montag das Verwaltungsgericht Berlin unsere Klage auf Akteneinsicht gegen Robert Habecks Wirtschaftsministerium verhandelt hat und der Richter dabei die starke Vermutung äußerte, dass die bislang innerhalb des Ministeriums zusammengetragenen Unterlagen unvollständig sind, berichtete Bild umfassend darüber.

Die Zeitung griff zudem ein bereits bei Cicero veröffentlichtes Dokument aus dem Wirtschaftsministerium auf, das belegt, wie Aussagen zur CO2-Einsparung durch deutsche Kernkraftwerke in letzter Minute aus einem zu veröffentlichenden Vermerk gestrichen wurden.

Jens Spahn wirft Ampel Täuschung vor

Daraufhin meldeten sich zahlreiche Unionspolitiker zu Wort. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn warf der Ampelkoaltion vor, „die Bürger beim Kernkraft-Aus getäuscht“ zu haben. „Nach der rein parteipolitisch motivierten Devise ‚Abschalten, koste es, was es wolle‘ waren Klimaschutz, Strompreise und Versorgungssicherheit egal.“

Die Ampel hat die Bürger beim Kernkraft-Aus getäuscht. Nach der rein parteipolitisch motivierten Devise „Abschalten, koste es, was es wolle“ waren Klimaschutz, Strompreise und Versorgungssicherheit egal…https://t.co/oHWM2HFU3m — Jens Spahn (@jensspahn) September 26, 2023

CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz kommentierte den Bericht mit „Was wissenschaftlich nicht passt, wird politisch passend gemacht.“ Deutlich schärfer reagierte CSU-Generalsekretär Martin Huber: „Robert Habeck belügt Deutschland“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter. Die Grünen hätten „jede Glaubwürdigkeit verloren“.

Robert #Habeck belügt Deutschland.



Das Abschalten der deutschen #Kernkraft​werke war reine #Ideologie und schlecht für‘s Klima. Die Grünen biegen Fakten, bis sie in deren Weltbild passen. Diese Partei hat jede Glaubwürdigkeit verloren. https://t.co/usTIafLsP0 — Martin Huber (@MartinHuberCSU) September 26, 2023

Auch der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, griff die Grünen frontal an. Er warf ihnen vor, gegen die eigenen klimapolitischen Ziele zu handeln. Sie würden daher als Koalitionspartner der Union ausscheiden.

Die Grünen hätten durch simples Nichtstun 30 Mio. t CO2 sparen können, haben sich aber aktiv dagegen entschieden.

Sie scheiden damit aus klimapolitischer Sicht als Koalitionspartner der Union aus. pic.twitter.com/gXhxGngXbr — Johannes Winkel (@johwinkel) September 26, 2023

Plötzlich will es niemand gewesen sein

Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund auch die Reaktion eines Grünen-Spitzenpolitikers, des Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz, der dem weniger dogmatischen Realo-Flügel der Ökopartei zugerechnet wird. Er warf Jens Spahn vor, 2011 für den übereilten Atomausstieg gestimmt und „dann zehn Jahre lang in Regierungsverantwortung ein AKW nach dem anderen abgeschaltet zu haben“.

Jens Spahn Ja-Stimme für den Atomausstieg ⚫️🟡 im Jahr 2011 für das Jahr 2022. Dann 10 Jahre lang in RegVerantwortung ein AKW nach dem anderen abgeschaltet. Heute siehe unten 🙃 https://t.co/7Zg450RMgG pic.twitter.com/mO2pi6FcpJ — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) September 26, 2023

Klingt fast so, als hielte von Notz das aus heutiger Sicht auch für einen Fehler, für den er die Verantwortung von den Grünen wegschieben will. Erst kämpften sie jahrzehntelang für den Atomausstieg. Jetzt will es niemand gewesen sein.

Mehr zum Thema: