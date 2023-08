Freundlich, zugewandt – doch schnell wird klar, Winkel wird den Frontkämpfer der „Letzten Generation“ bloß stellen, entlarven. „Willst du mit uns für mehr klimaneutrale Kernkraft kämpfen?“, fragt er, etwas Harmlosigkeit vorspielend. Der angesprochene „Sven“ will nichts sagen, verweist auf den Pressesprecher. Auch den anderen Klebern wird es ungemütlich, aber sie können nicht weg, sitzen ja fest. „Keine Diskussionsbereitschaft“, stellt der CDU-Nachwuchspolitiker dann fest. „Große Klappe, wenig Argumente“, so resümiert Winkel schon fast süßlich in die Kamera.