Klimaaktivisten haben sich Zugang zum Gelände der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf verschafft und sich auf den Start- und Landebahnen festgeklebt. Zudem wurde heute bekannt, dass in München eine Gruppierung als Protest Autos angezündet hat, da ihr die Aktionen der „Letzten Generation“ nicht weit genug gehen. Passend zu diesen Ereignissen stellte das Europäische Institut für Terrorismusbekämpfung und Konfliktprävention (EICTP) gestern einen Sammelband vor, in dem mehrere renommierte Extremismus- und Terrorismusforscher den aktuellen Stand und mögliche Entwicklungen der radikalen Klimaschutzbewegung untersuchen: „Zwischen zivilem Ungehorsam und Militanz. Die radikale Klimaschutzbewegung und ihr extremistisches Potenzial“. Cicero sprach mit dem Herausgeber Dr. Nicolas Stockhammer. Der Politikwissenschaftler hat seine Forschungsschwerpunkte in der Sicherheitspolitik und Terrorismusforschung. Er war unter anderem an der Humboldt- Universität zu Berlin tätig und forschte bis 2021 an der Universität Wien zu Polemogolie und Rechtsethik. Derzeit ist Stockhammer mit der Leitung und Koordination eines Forschungsclusters betraut, das sich mit der Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus auseinandersetzt.

Herr Stockhammer, können Sie mir sagen, wie es zu der Idee für dieses Buch kam?