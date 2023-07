Wer mit wem in Atomstaat und Großindus­trie“, so lautet der Titel eines der Bücher, die noch aus Anti-­Atom-Bewegungszeiten in vielen Bücherregalen stehen. In der Einleitung des Nachschlagewerks lesen wir: „Hauptanlass für dieses Buch ist die politische Unkultur in der Bundesrepublik, die sich seit Jahrzehnten in einem ungebrochenen Verfilzungsprozess von Politik, Wirtschaft und Verwaltung – unter reger Beteiligung von Verbands- und Gewerkschaftsfunktionären – ausgebreitet und vertieft hat.“ Dieser Satz wurde vor 36 Jahren geschrieben, eine Generation vor Energiewende, EEG-Umlage und Gebäude-Energiegesetz. Diejenigen, die ihn schrieben, wollten alles anders machen. Der Atomstaat sollte abgelöst werden durch eine transparente, partizipative, umweltverträgliche Energiesystemplanung. Man gab ihr einen moralisch aufgeladenen Oberbegriff: die „Energiewende“.

Das implizierte Abkehr und Neubeginn, auch wenn in der Folgezeit offenbar wurde, dass es damit nicht so funktionierte, wie man sich das ursprünglich gedacht hatte. Weder konnte man so radikal wie erwartet aus einem Drittel der Stromerzeugung aussteigen, die damals noch von Atomkraftwerken bestritten wurde, noch hatte man mit dem Klimawandel als neuer Randbedingung jeder Energiestrategie gerechnet.