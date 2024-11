Im „Heute Journal“ behauptete Olaf Scholz, dass Deutschland unter seiner Führung der größte Unterstützer der Ukraine geworden sei. Prompt wurde er korrigiert, dass das nicht stimmt. In absoluten Zahlen sind es die USA, und gemessen an der eigenen Wirtschaftskraft ist es Estland. Die Korrektur gab es aber nicht im „Heute Journal“ selbst, da ließ Marietta Slomka die selbstbewusste Unwahrheit des Kanzlers einfach so stehen. Nein, sie fand auf X statt. In Form einer Community Note, die User unter dem Interviewausschnitt angefügt hatten. Ihre Quelle: das Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Hätte ich nur das „Heute Journal“ geschaut, wäre ich danach also desinformierter gewesen als davor. Schließlich muss man als Laie darauf hoffen, dass Journalisten Unwahrheiten ihrer Interviewpartner auch als solche bezeichnen. Das ist eigentlich der ganze Grund, warum es die freie Presse gibt. Sie soll ein Anwalt für Ehrlichkeit und Wahrheit sein. Wenn sie nur abnickt, was die Mächtigen behaupten, ist sie nicht nötig. Aber zum Glück bin ich eben auch noch auf X, und da bekam ich den wichtigen Kontext, den mir der ÖRR mit seinem Etat von etwa 8,5 Milliarden Euro im Jahr nicht liefern konnte. Community Notes wiederum werden von den Usern bereitgestellt.