Ukrainisch-amerikanische Kooperation - US-Soldaten waren ein Schlüsselbaustein der ukrainischen „Kill-Chain“

Ein US-Medienbericht zeigt, wie amerikanische und ukrainische Offiziere Seite an Seite und in der weit entfernten Einsatzführungszentrale in Wiesbaden die Gegenoffensiven Kiews planten. Sie hätten das Blatt zugunsten der Ukraine wenden können. Was ist geschehen?