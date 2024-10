Empörung bei den Grünen. Zwar wäre das an sich keine Meldung wert, da es den Normalfall darstellt, aber dieser spezielle Fall ist besonders beeindruckend. Alles begann damit, dass der Wirtschaftsausschuss des Bundestags nicht im eigenen Saal tagen konnte, weswegen die CDU kurzerhand ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. In diesen angekommen, musste Maik Außendorf von den Grünen aber etwas Ungeheuerliches erleben: ein Kruzifix. Das hing da einfach an der Wand. In einem Saal der Christlich Demokratischen Union.

Außendorf beklagte sich daraufhin, dass im Parlament doch die „Vielfalt unserer Gesellschaft abgebildet“ werden solle, in der alle Menschen, „unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung oder Weltanschauung“, gleichberechtigt seien. Offenbar gehört ein Kruzifix nicht ganz zu der Vielfalt, die er abgebildet sehen möchte. So wie es ohnehin nicht frei von Ironie ist, wenn der Vertreter einer Partei mit Quotenfetisch davon spricht, wie wichtig eine breite Abbildung der Gesellschaft sei.