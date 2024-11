In der Liste der Filme, die viel bekannter sein müssten, steht die Politsatire „Team America“ weit oben. Es ist eine Parodie auf Hollywood-Promis, die in ihrem grenzenlosen Narzissmus bei gleichzeitiger Ahnungslosigkeit konsequent allen Feinden des Westens helfen. An einer Stelle sieht man Michael Moore, wie er sich mit einem Sprengstoffgürtel bewaffnet in die Luft sprengt, um ein amerikanisches Geheimversteck zur Terrorbekämpfung zu zerstören.

Der Film ist sehr witzig – seine Macher sind Matt Stone und Trey Parker und damit die Köpfe hinter „South Park“ und dem ebenfalls grandiosen Broadway-Hit „Book of Mormon“ – und zugleich klug. Denn die Botschaft dahinter ist: Ignoriere die Meinung von Promis, da ihr Leben in keiner Weise dem von normalen Menschen entspricht. Was sie zu sagen haben, ist einfältig bis dumm, da sie keine Ahnung vom Alltag haben, der außerhalb teurer Villen und separierte Wohngegenden stattfindet.