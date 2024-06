„You are standing on the right side of history.“ Mit diesen Worten schmeichelte jüngst der religiöse Führer des Iran, Ali Chamenei, amerikanischen Studenten, die an den Universitätsprotesten gegen Israel teilnahmen. Ein Grund für die sogenannte „Gen Z“, ins Grübeln zu kommen? Mitnichten. Es wäre auch überraschend gewesen: Bereits im November letzten Jahres, als der antisemitische Eifer sich noch nicht in Protestcamps artikulierte, entdeckten Jugendliche auf TikTok den „Letter to the American People“ von Osama bin Laden für sich, in dem dieser nicht nur die USA für alles Übel auf der Welt verantwortlich macht, sondern auch wahnhafte antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet.

Am 7. Oktober waren es nur die ideologietreuesten Antirassisten und Islamisten, die ihre Massenmord-Begeisterung nicht einmal zu verbergen suchten. Seitdem konnte man jedoch in Echtzeit miterleben, wie jedes antisemitische Klischee, jede projektive Wahnfantasie erneut wachgerufen und auf den gegenwärtigen Krieg Israels gegen die Hamas angewendet wurde. Das alles geht zwar nicht nur von jener häufig studierenden und die sozialen Medien dominierenden „Gen Z“ aus; die Häufigkeit ist jedoch eklatant. Laut einer Umfrage des Harvard-Instituts CAPS ist rund die Hälfte der amerikanischen 18- bis 24-Jährigen für die Auflösung Israels als jüdischer Staat und unterstützt die Hamas.