Wenn Anne Will am Sonntagabend die bundesdeutsche Politikprominenz empfängt, ist ihre Fernsehbühne bis in den letzten Winkel hinein perfekt ausgeleuchtet. Wer dort wann zu welchem Thema eingeladen wird, ist für Berliner Parteistrategen von größerer Bedeutung als die Rednerliste im Bundestag. Und das Publikum erfährt, auch wenn es nicht eingeschaltet hat, dank zahlreicher Nachbereitungsberichte auf den Nachrichtenseiten haargenau, wie sich Anne Wills Gäste geschlagen haben. Nur eines bleibt komplett im Dunklen: was der ganze Zirkus kostet.

Ihre Moderatorenhonorare behandeln ARD und ZDF wie ein Staatsgeheimnis. Als hätten die Beitragszahler, die den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt mit jährlich acht Milliarden Euro versorgen, kein Recht darauf zu erfahren, wofür und wie wirtschaftlich dieses Geld verwendet wird.