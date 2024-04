Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

An diesem Wochenende lässt die FDP die Muskeln spielen. Der 75. Bundesparteitag in Berlin soll eigentlich der Auftakt für die Europawahl am 9. Juni sein. Doch angesichts der schlechten Wirtschaftslage wollen sich die Freien Demokraten zudem klar als Partei der Wirtschaftswende positionieren. Das soll der klaren Abgrenzung von SPD und Grünen dienen und zugleich der CDU zeigen, dass die Liberalen sich als die wahren Erben Ludwig Erhards sehen.

In der Veranstaltungshalle „Station“ wird der Geist Otto Graf Lambsdorffs über den Delegierten schweben. Der war von 1977 bis 1984 Bundeswirtschaftsminister unter den Kanzlern Helmut Schmidt (SPD) und von 1982 an unter Helmut Kohl (CDU). Denn in dem denkmalgeschützten ehemaligen Postbahnhof sollen „12 Punkte zur Beschleunigung der Wirtschaftswende“ bekräftigt werden. Sie tragen die Handschrift von Bundesfinanzminister Christian Lindner und werden gerne mit dem „Konzept für eine Politik zur „Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ des „Marktgrafen“ vom September 1982 verglichen.