Während Russland in einen schwierigen Krieg in der Ukraine verwickelt ist, ist seine südliche Flanke – der Südkaukasus – in Unordnung geraten. Dort herrscht ein neues Kräftegleichgewicht, nachdem Aserbaidschan seinen Sieg gegen Armenien in Berg-Karabach gefestigt hat. Armenien wiederum scheint sich aus Verärgerung darüber, dass Russland ihm nicht zu Hilfe gekommen ist, abermals dem Westen zuzuwenden. Diese Dynamik hat eine komplizierte Situation für die Europäische Union, Russland, die Türkei und den Iran geschaffen.

Vorige Woche hatte ich die Gelegenheit, den Südwesten Aserbaidschans zu besuchen. Nach einem kurzen Flug von Baku in die Stadt Zangilan, die nur wenige Kilometer von der iranischen Grenze entfernt liegt, reiste ich auf der Straße nach Norden in die Stadt Lachin, nahe der armenischen Grenze. In dieser Bergregion, die bis vor einigen Jahren fast drei Jahrzehnte lang unter armenischer Kontrolle stand, wird der Wiederaufbau in großem Umfang fortgesetzt. Zufälligerweise fand mein Besuch nur fünf Tage nach dem Beginn des Abzugs der 2000 russischen Soldaten statt, die dort nach der Einstellung der Feindseligkeiten im November 2020 als Friedenstruppe stationiert waren.

Armenien, das gezwungen war, den Verlust von Gebieten hinzunehmen, die es im ersten Karabach-Krieg gewonnen hatte, steht Russland zunehmend kritisch gegenüber. Eriwan wirft Moskau vor, dem Land nicht zu Hilfe zu kommen, obwohl es als Teil der von Russland geleiteten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit ein Verbündeter ist. Zwei Wochen vor der vollständigen Übernahme Berg-Karabachs durch Aserbaidschan im vergangenen September bezeichnete der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan die fast völlige Abhängigkeit seines Landes vom Kreml in Bezug auf die nationale Sicherheit als „strategischen Fehler“. Die Regierung ist der Ansicht, dass der Ukraine-Konflikt die russischen Fähigkeiten geschwächt hat – eine Ansicht, die durch die militärische Niederlage Armeniens noch verstärkt wurde.

In einem Interview mit einer italienischen Tageszeitung sagte Paschinjan: „Russland braucht selbst Waffen und Munition, und in dieser Situation ist es verständlich, dass die Russische Föderation die Sicherheitsbedürfnisse Armeniens nicht befriedigen kann, selbst wenn sie es wollte.“ Obwohl es kein leichtes Unterfangen ist, wenn man bedenkt, wie stark Eriwan an die russische Sicherheit gebunden ist, hat Armenien begonnen, engere Beziehungen zum Westen aufzubauen. So hat es mit Frankreich eine Reihe von Verträgen über die Lieferung von militärischem Gerät geschlossen. Darüber hinaus haben die Europäische Union und die Vereinigten Staaten am 5. April ein gemeinsames Hilfspaket für Armenien im Wert von 356 Millionen Dollar zugesagt.

Russlands Priorität ist die Ukraine, weshalb es wenig tun konnte, um Aserbaidschan (mit Hilfe der Türkei) an der Rückeroberung Berg-Karabachs von Armenien zu hindern. Und nun, da die Gewinne Aserbaidschans auf absehbare Zeit unumkehrbar scheinen, liegt es im Interesse Moskaus, sich enger an Aserbaidschan zu binden. Drei Faktoren sind für diesen Schritt ausschlaggebend: Russland weiß, dass es weiterhin beträchtlichen Einfluss in Armenien ausüben wird; eine engere Beziehung zu Baku wird als Gegengewicht zu den Beziehungen dienen, die Armenien mit dem Westen eingeht. Und Moskau muss die Bemühungen der Türkei in Schach halten, engere Beziehungen zu Aserbaidschan zu knüpfen und dadurch seinen Einfluss in der transkaspischen Region auszuweiten.

Das Land, das von den neuen geopolitischen Gegebenheiten in der Region am stärksten betroffen ist, ist der Iran, der ein enger Verbündeter Armeniens und daher von der Rückeroberung Berg-Karabachs durch Baku negativ betroffen ist. Teheran war schon immer besorgt über eine viel längere Grenze zu Aserbaidschan und über den türkischen Einfluss an seiner Nordflanke. Und jetzt, da Eriwan sich dem Westen annähert, hat Teheran noch weniger Spielraum an seiner Nordgrenze.

Es liegt im Interesse von USA und EU, die Friedensbemühungen zwischen Aserbaidschan und Armenien zu unterstützen

Für den Iran besteht der Silberstreif am Horizont darin, dass die aserbaidschanischen Bemühungen, die Initiative für den Zangezur-Korridor zum Laufen zu bringen, ein Maß an Normalisierung mit Armenien erfordern, das nur schwer zu erreichen ist. Dies erklärt, warum Baku im Oktober vorigen Jahres angekündigt hat, dass es den Korridor durch Armenien nicht wirklich benötige und eine andere Route durch iranisches Gebiet prüfe. Trotz der schwankenden bilateralen Beziehungen sieht Aserbaidschan den Iran immer noch als einen Nachbarn an, mit dem es leben muss. Das Problem ist, dass Baku angesichts des sich verschärfenden Konflikts zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten und Israel sowie des bevorstehenden politischen Wandels im eigenen Land nicht sicher sein kann, wie die Beziehungen zu Teheran aussehen werden.

Aserbaidschan ist auch das einzige Land der Welt, das sowohl an den Iran als auch an Russland grenzt. Aserbaidschan muss die immer engeren Beziehungen zwischen Moskau und Teheran im Auge behalten – und den Wunsch Russlands, das Projekt des internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors, der durch aserbaidschanisches Gebiet führt, voranzutreiben. Baku wird dieses Projekt mit seinem Wunsch nach einem transkaspischen Korridor abwägen müssen, der Zentralasien mit Europa verbinden würde. Inwieweit letzteres in Gang kommt, wird von den künftigen Bemühungen Bakus und Eriwans um eine Normalisierung der Beziehungen abhängen.

Hier liegt es im Interesse Washingtons und seiner europäischen Verbündeten, die Friedensbemühungen zwischen Aserbaidschan und Armenien zu unterstützen. Dies erfordert die Zusammenarbeit mit der Türkei und Kasachstan, die in diesem geopolitischen Raum eine Schlüsselrolle spielen. Auf diese Weise können die Vereinigten Staaten und die Europäische Union die russischen und iranischen Ambitionen eindämmen. Eine bloße Verstärkung der Beziehungen zu Armenien wird Moskau und Teheran nur Vorteile bringen.

