Fünf Jahre nach dem Verlust der letzten Hochburg seines untergegangenen Kalifats in der Levante erlebt der Islamische Staat ein Comeback. Der Schwerpunkt der Gruppe hat sich jedoch in die afghanisch-pakistanische Region verlagert, wo sie dabei ist, die Großmachtkonkurrenz in Eurasien auszunutzen. Ihr Wiedererstarken kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA, die so viel Zeit mit der Bekämpfung nichtstaatlicher Akteure verbracht haben, wieder mit Herausforderungen durch Nationalstaaten konfrontiert sind. Der Wettbewerb der Großmächte und die Herausforderungen durch aufstrebende Regionalmächte stellen für Washington eine weitaus größere Bedrohung dar als der Terrorismus, aber der Terrorismus wird in den nationalen Sicherheitsstrategien der USA weiterhin eine Rolle spielen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 26. März eingeräumt, dass der Anschlag auf eine Konzerthalle vor den Toren Moskaus, zu dem sich der IS bekannte, tatsächlich von islamistischen Kämpfern aus Tadschikistan verübt wurde. Er wies jedoch darauf hin, dass der Anschlag der Ukraine zugutekomme und dass Kiew möglicherweise eine Rolle bei der Erleichterung des Anschlags gespielt habe. Die Attacke ereignete sich etwas mehr als zwei Monate nach zwei Bombenanschlägen in der südöstlichen iranischen Stadt Kerman, bei denen 100 Menschen getötet und fast 300 weitere verwundet wurden. Das Ziel war eine Gedenkfeier am Grab von Generalmajor Qassem Soleimani, dem iranischen Kommandeur der Quds-Truppen, der vor vier Jahren bei einem US-Drohnenangriff getötet wurde. Das Teheraner Ministerium für Nachrichtendienste und Sicherheit erklärte, einer der Drahtzieher des Anschlags – zu dem sich auch der IS bekannte – sei ein tadschikischer Staatsangehöriger.

Die Anschläge des IS auf Russland und den Iran haben zwei Gemeinsamkeiten. Erstens handelte es sich in beiden Fällen um Aktivisten aus Tadschikistan, dem ärmsten Land Zentralasiens, das in hohem Maße von Russland abhängig ist. Unter den Staaten der Region ist Tadschikistan am anfälligsten für die Instabilität, die von dem von den Taliban beherrschten Afghanistan ausgeht, dem Hauptquartier des Ablegers des Islamischen Staates in der Provinz Chorasan (ISKP). Die grenzüberschreitende ethnische tadschikische Bevölkerung war schon in den 1990er Jahren ein Förderband für die islamistische Militanz zwischen den beiden Ländern. Es ist daher nicht überraschend, dass tadschikische Staatsangehörige im IS so stark vertreten sind. (Sogar der ehemalige Militärchef der Gruppe war vor seinem Tod im Jahr 2017 ein ehemaliger Oberst der tadschikischen Spezialeinheiten.) Diese Repräsentanz ermöglicht es dem IS, sowohl in Russland als auch im Iran zuzuschlagen. Die Staatsangehörigen sind als ausländische Arbeitskräfte in Russland beschäftigt; die Beherrschung der russischen Sprache erleichtert diesen Zugang. Und ihre Muttersprache ist eine Variante des Persischen, was ihnen hilft, über Afghanistan in den Iran einzudringen.

Dem IS-Zweig in Südwestasien scheint eine führende Rolle zuzukommen

Die zweite Gemeinsamkeit der Anschläge ist der Zeitpunkt. Sie fanden statt, als beide Länder in größere Konflikte in ihrem strategischen Umfeld verwickelt waren. Der Anschlag in Iran ereignete sich, als iranische Stellvertreter im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen im Gefolge des Gaza-Kriegs Israel, die US-Streitkräfte und die Handelsschifffahrt aggressiv angriffen. Der Angriff in Russland wiederum fand zu einem Zeitpunkt statt, als die russische Armee nach zwei Jahren Krieg endlich Fortschritte machte, während den ukrainischen Streitkräften die Waffen ausgingen – und die Unterstützung der USA schwand.

Dies entspricht den Handlungsprinzipien dschihadistischer Gruppen. Sie nutzen bestehende Krisen und Konflikte in den Ländern, in denen sie ansässig sind, und planen ihre Angriffe entsprechend dieser Strategie. Der IS selbst entstand, als sein Gründer Abu Musab al-Zarqawi die US-Besetzung des Irak ausnutzte. Die Gruppe manipulierte auch ethnische und konfessionelle Spaltungen zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden. Nach dem Abzug der USA im Dezember 2011 war die Gruppe in einer guten Position, um nicht nur die territoriale Kontrolle im Irak zu erlangen, sondern auch den Aufstand des Arabischen Frühlings zu nutzen, um ihren Einflussbereich auf das benachbarte Syrien auszudehnen, das in einen konfessionellen Konflikt versunken war. So entstand im Jahr 2014 das Kalifat.

Während der arabische Kern der IS-Bewegung seit der Zerschlagung seines kurzlebigen Regimes nicht wieder auferstehen konnte, scheint sein Zweig in Südwestasien eine führende Rolle bei den Operationen der Gruppe zu übernehmen. In den vergangenen Jahren hat sie mehrere Anschläge in ihrer unmittelbaren Umgebung in Afghanistan und Pakistan verübt und die Fähigkeit entwickelt, im Iran zuzuschlagen, wenn auch in bescheidenerem Umfang. Der Anschlag in Russland zeugt jedoch von einer weitaus fortgeschritteneren Fähigkeit angesichts der großen Entfernungen, über die die Agenten eingesetzt wurden.

Viele islamistische Kämpfer aus Tschetschenien schlossen sich dem IS an

Vor allem verfügt der IS über Einrichtungen, die viel näher an Russlands Kerngebiet im Nordkaukasus liegen. Es könnte sein, dass der dortige Zweig durch die Sicherheitslage des Kremls durch Ramsan Kadyrow, den tschetschenischen Führer und engen Verbündeten Putins, eingeschränkt wird. Immerhin hat Moskau in den 1990er und 2000er Jahren zwei Separatistenkriege in Tschetschenien geführt, in denen transnationale Dschihadisten eine Schlüsselrolle spielten. Viele islamistische Kämpfer aus Tschetschenien und der weiteren Nordkaukasusregion schlossen sich dem Islamischen Staat in Syrien und im Irak an und konnten möglicherweise nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Unabhängig vom Status des IS in Gebieten wie Tschetschenien, Inguschetien und Dagestan stellt die ISKP eine große Bedrohung für die Sicherheit Russlands und der zentralasiatischen Staaten dar.

Es ist davon auszugehen, dass die ISKP nicht nur die Geopolitik des Irans und Russlands, sondern auch deren innenpolitische Situation ausnutzen will. Der Krieg in der Ukraine und das Sanktionsregime schwächen den russischen Staat. Eine ähnliche, vielleicht noch akutere Situation besteht im Iran angesichts der politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen im Zuge des bevorstehenden Führungswechsels. Die ISKP versucht, sich in diese Krisen einzumischen, um sich zu einem wichtigen Akteur in Eurasien zu entwickeln.

Da Washington es mit immer aggressiveren Gegnern in Teheran und Moskau zu tun hat, die aber auch mit internen Konflikten zu kämpfen haben, muss es herausfinden, wie es ihnen begegnen kann, ohne dem Islamischen Staat die Möglichkeit zu geben, sie auszunutzen. Nach dem 11. September 2001 haben die USA der Bedrohung durch transnationale Islamisten eine Generation lang Vorrang vor dem strategischen Wettbewerb mit Russland, China und dem Iran eingeräumt. Der Zusammenbruch des IS-Kalifats im Jahr 2017 und der Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021 haben Washington die Möglichkeit gegeben, sich stärker auf Letzteres zu konzentrieren. In Zukunft wird es entscheidend sein, Moskau, Peking und Teheran entgegenzutreten und gleichzeitig den IS zu bekämpfen, zumal sich der dschihadistische Terrorismus in die geopolitischen Angelegenheiten Eurasiens einbettet.

