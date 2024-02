Es heißt, dass es für alles ein erstes Mal gibt – und das war in Pakistan am 8. Februar der Fall, als das militärische Establishment bei den Parlamentswahlen nicht das bekam, was es wollte. Tehreek-e-Insaf, die Partei des ehemaligen populistischen Premierministers Imran Khan, gewann trotz der gegen sie geführten Wahlkampagne die meisten Sitze (93 von 266), während die vom Militär unterstützte Pakistan Muslim League (PML-N) nur 75 Sitze errang. An dritter Stelle lag die Pakistanische Volkspartei (PPP) mit 54 Sitzen. Die PPP hat erklärt, dass sie zwar nicht dem Kabinett beitreten, aber die PML-N-Regierung unterstützen werde, und es wird erwartet, dass ihr Ko-Vorsitzender, der ehemalige Präsident Asif Ali Zardari, ins Präsidentenamt zurückkehrt.

Doch all dies verheißt nichts Gutes für die Stabilität Pakistans. Die Macht des Militärs mag schwinden, aber die zivilen Akteure sind nach wie vor schwach und tief gespalten, so dass es unwahrscheinlich ist, dass sie das Land aus seinem anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Morast herausführen können.

Vier Militärregime in 76 Jahren

In den 33 Jahren seiner 76-jährigen Geschichte wurde Pakistan von vier Militärregimen regiert, angeführt von Feldmarschall Ayub Khan (1958-69), General Yahya Khan (1969-71), General Muhammad Zia-ul-Haq (1977-88) und General Pervez Musharraf (1999-2008). Aber auch wenn die Generäle nicht direkt am Ruder waren, hielten sie die zivilen Regierungen in Schach, häufig durch die Manipulation von Wahlen. Tatsächlich haben nur dreimal freie und faire Wahlen stattgefunden – 1970, 2008 und 2013 – und auch dann nur, wenn das Militär glaubte, die Wahlen dienten seinen Interessen. Einfach ausgedrückt: Das Militär ist der Königsmacher Pakistans.

So wurden 1985 die politischen Parteien von der Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen. Drei Jahre später kam Zia auf mysteriöse Weise bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, woraufhin das Militär eine Koalition unter der Führung von Nawaz Sharif zusammenstellte, die nach der PPP unter der Führung der verstorbenen Benazir Bhutto, die Premierministerin wurde, an zweiter Stelle lag. Sie wurde weniger als zwei Jahre später abgesetzt, und mit Hilfe des Generalstabs gewann Sharif 1990 die Wahlen.

Sharif begnügte sich jedoch nicht damit, der Stellvertreter des Militärs zu sein, sondern legte sich mit den Generälen an, was drei Jahre später zu seinem eigenen Sturz führte, als die PPP in einer weiteren von der Armee kontrollierten Wahl an die Macht zurückkehrte. Die zweite PPP-Regierung war länger im Amt als die erste, wurde aber schließlich 1996 abgesetzt und löste die Wahlen von 1997 aus, bei denen Sharifs Partei eine Zweidrittelmehrheit errang.

Stark manipulierte Wahlen

Sharif hatte versucht, sich durch eine Verfassungsänderung zu isolieren, durch die Präsidenten, die dem Militär nahestehen, die Befugnis entzogen wurde, Regierungen aufzulösen. Inmitten eskalierender Spannungen wurde er 1999 durch einen Staatsstreich des Militärs erneut abgesetzt. Unter der Führung von Musharraf führte das neue Regime per Dekret 30 Verfassungsänderungen ein, die dem Präsidenten wieder die Befugnis gaben, Regierungen abzusetzen.

Anschließend wurden die stark manipulierten Wahlen von 2002 abgehalten, bei denen die beiden großen Parteien ins Abseits gerieten und eine pro-militärische Koalition aus ihren Überläufern die Regierung bildete. Ende 2007 sah sich Musharraf angesichts der Unruhen in der Bevölkerung gezwungen, als Armeechef zurückzutreten, und sein Nachfolger, General Ashfaq Parvez Kayani, traf die bemerkenswerte Entscheidung, Anfang 2008 freie und faire Wahlen zuzulassen.

Die PPP gewann diese Wahlen und führte eine Regierung an, die als erste in der Geschichte des Landes eine volle fünfjährige Amtszeit absolvierte. Während dieser Zeit verabschiedete sie die bahnbrechende 18. Änderung, die zur „Zivilisierung“ des politischen Systems beitrug. Die Wahlen 2013 waren ebenfalls frei und fair und führten zum Sieg der PML-N, was die erste Machtübergabe von einer demokratisch gewählten Regierung an eine andere bedeutete. Es schien, als würde Pakistan endlich mit seiner Vergangenheit brechen, doch hinter den Kulissen arbeitete das Militär an einem neuen Projekt, um eine dritte politische Kraft zu fördern: Khans PTI-Partei, die nach Ansicht der obersten Militärs der ideale zivile Partner sein würde.

Imran Khan, der Populist

Die Wahlen 2018 waren speziell darauf ausgerichtet, Khan zu installieren. Mit Hilfe des Militärs konnte die PTI ihre Sitze im Parlament vervierfachen. In den ersten drei Jahren arbeiteten das Militär und die zivile Regierung als Einheit. Das Problem war, dass die Generäle sich auf Khan verließen, einen Populisten, der eine soziale Bewegung anführte, die einen revolutionären Wandel anstrebte; aber er war kein erfahrener Politiker, der die Regierung durch ihre chronischen wirtschaftlichen Probleme führen konnte. Khan konzentrierte sich mehr darauf, seine Gegner auszuschalten, als eine gute Regierungsführung zu gewährleisten, und obwohl sich die wirtschaftliche Lage zusehends verschlechterte, unterstützte das Militär ihn weiterhin.

Die Dinge spitzten sich 2021 zu, als Khan sich daran machte, seinen Einfluss innerhalb des Militärs auszuweiten, indem er versuchte, Generäle zu befördern, die entschiedenere Anhänger des PTI-Führers waren als andere in der Führungsriege. Damals zog der damalige Armeechef, General Qamar Javed Bajwa, dem „Projekt Khan“ den Stecker und richtete das Militär auf die PML-N und die PPP aus. Man ging davon aus, dass Khans Bewegung ohne die Unterstützung des Militärs an Schwung verlieren würde. Das war jedoch nicht der Fall, und die militärische Führung sah sich mit Herausforderungen an zwei Fronten konfrontiert: Unterstützung für die Bewegung innerhalb der Streitkräfte und in der breiten Öffentlichkeit.

Unterstützung durch die Bevölkerung

Die obersten Generäle konnten ihre Institution vor dem Eindringen Khans schützen, als seine Partei im Mai vorigen Jahres, nachdem Khan zum ersten Mal verhaftet worden war, militärische Einrichtungen angriff. Als sich jedoch die wirtschaftliche Lage unter der Koalitionsregierung verschlechterte und die Armee versuchte, Khans Bewegung zu beschneiden, nahm seine Unterstützung in der Bevölkerung weiter zu. Daher versucht die Armee, die PTI durch eine Reihe von Maßnahmen im Vorfeld der Wahlen zu unterdrücken, etwa indem sie Khan der Korruption, der Gefährdung der nationalen Sicherheit und der unrechtmäßigen Heirat beschuldigte.

Viele von Khans ehemaligen Mitarbeitern waren gezwungen, aus der Partei auszutreten. Andere wurden verhaftet. Die PTI durfte bei den Wahlen nicht auf ihrer eigenen Plattform antreten, so dass ihre Kandidaten gezwungen waren, als Unabhängige zu kandidieren. Das Establishment hatte gehofft, den Erfolg der PTI an den Wahlurnen begrenzen zu können, wie es in der Vergangenheit bei anderen Parteien der Fall war.

Man ging davon aus, dass Khans Partei mit Hilfe der Armee und des Geheimdienstes zu einer bedeutenden Kraft geworden war und dass die PTI angesichts der Tatsache, dass das Sicherheitsestablishment nun gegen sie antritt, höchstens den zweiten Platz belegen würde. Doch die Tatsache, dass ihre als Unabhängige angetretenen Kandidaten die meisten Sitze errangen, war ein böses Erwachen für das Establishment – was die Verzögerungen bei der Bekanntgabe des Ergebnisses erklärt.

Verwirrung und Desorganisation

Die Verwirrung und Desorganisation bei der Bekanntgabe der Ergebnisse haben weit verbreitete Vorwürfe der Wahlfälschung genährt. Das Ergebnis der Wahlen in der vergangenen Woche zeigt, dass es dem Generalstab trotz seiner ausgefeilten Wahlkampftechnik nicht gelungen ist, die Wahlen 2024 zu beeinflussen, was die Moral der PTI stärkt, die das Establishment weiterhin herausfordern dürfte.

In gewisser Weise ist dies ein wichtiger Schritt zur Schwächung der Machtposition des Militärs. Der zivile Raum ist jedoch nach wie vor stark polarisiert. Die PML-N und die PPP sind nicht in der Lage, mit der jugendlichen und technikbegeisterten PTI zu konkurrieren und verlassen sich auf das Militär, um Khans Partei in Schach zu halten. Die PTI hat größere Ambitionen und versucht, das Militär unter Druck zu setzen im Sinne ihres Ziels, einen Einparteienstaat zu führen. Eine demokratische Herrschaft wird also selbst dann schwer zu erreichen sein, wenn die Fähigkeit des Militärs, das Gemeinwesen zu dominieren, schwindet.

In der Zwischenzeit könnte Pakistan – eine Atommacht – angesichts seiner ohnehin schon schlechten wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Lage ein noch nie dagewesenes Maß an Instabilität erleben. Das sind schlechte Nachrichten für Pakistans strategisches Umfeld, das schon jetzt von Unsicherheit geprägt ist.

