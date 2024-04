Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

Diesmal ist es gerade noch einmal glimpflich ausgegangen. Obwohl der Iran in der vergangenen Nacht 300 ballistische Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert hat, gab es kein einziges Todesopfer. Einzig ein siebenjähriges Mädchen wurde in einem Beduinen-Dorf im Süden Israels durch Granatsplitter verletzt und befindet sich derzeit noch im Krankenhaus, wo die Ärzte um sein Überleben kämpfen. Dass die iranische Attacke keine schlimmeren Folgen hatte, ist der israelischen Raketenabwehr zu verdanken – aber auch der tätigen Hilfe der USA und Großbritanniens; gemeinsam gelang es den drei Ländern, 99 Prozent der Geschosse bereits in der Luft abzufangen. Laut Israels Militärsprecher Hagari war auch Frankreich daran beteiligt.

Während US-Präsident Joe Biden seinen Wochenendurlaub abbrach, um sich sofort zu einem Krisenstab mit dem Nationalen Sicherheitsrat zu treffen; während führende Politiker Frankreichs und Großbritanniens bereits am Samstagabend im Fernsehen deutlich den iranischen Angriff verurteilten und militärische Hilfe auf den Weg brachten, beschloss die Bundesregierung heute morgen, sie könnte sich ja im Laufe des Tages auch einmal zum Krisenstab im Auswärtigen Amt treffen.