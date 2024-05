„Lebensfreude und Vielfalt“ per Dekret

Am Pfingstwochenende ist es wieder mal so weit. Der Karneval der Kulturen geht in die nächste Runde. Vom 17. bis zum 20. Mai kommen zum 26. Mal „Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um an vier Tagen Zugehörigkeit und Vielfalt“ zu zelebrieren, heißt es im offiziellen Infoportal der Hauptstadt. „An vier Festivaltagen erleben Berliner und Touristen die Hauptstadt von ihrer Schokoladenseite: Weltoffen und international, dynamisch und lebensfroh, vielfältig und farbenprächtig“, als „bunte und multikulturelle“ Stadt, singend und tanzend.