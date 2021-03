Angela Merkels letzte Worte in diesem Einzelgespräch mit Anne Will lauteten: „Im Augenblick habe ich ein entschlossenes Gefühl.“ Dieser Satz kam auf die Frage, in welcher emotionalen Lage die Bundeskanzlerin demnächst aus ihrer Amtszeit scheiden werde. Denn natürlich ist klar, dass die Bewältigung der Corona-Krise einen ganz erheblichen Anteil daran haben wird, wie Merkels Kanzlerschaft einst bewertet werden wird. Deren Kernbotschaft an diesem Sonntagabend war: Es sind Fehler gemacht worden, was in einer solchen Situation auch kaum vermeidbar war. Dennoch habe die Bundesregierung, habe auch die Europäische Kommission wesentlich besser agiert, als es momentan (und nicht zuletzt wohl wegen der medialen Darstellung) den Anschein hat.

Um das wichtigste gleich vorweg zu nehmen: Das Interview mit Merkels Vertrauens-Moderatorin in schwierigen Zeiten ließ wenig Zweifel daran, was in den nächsten Tagen auf Deutschland zukommt. Nämlich nicht nur eine Rücknahme der jüngsten Lockerungen, sondern noch dazu eine Verschärfung der bisherigen Maßnahmen. Gleich mehrere Male ließ die Kanzlerin erkennen, worum es da geht: Ausgangssperren, weitergehende Kontaktbeschränkungen sowie eine Pflicht zum Homeoffice. Der Katalog liegt jetzt praktisch auf dem Tisch, und weil Merkel nach dem Debakel wegen der „erweiterten Ruhezeit zu Ostern“ ganz bestimmt nicht ein weiteres Mal zurückrudern will, kann man davon ausgehen: Alle genannten Punkte werden kommen. Fragt sich nur: Wann genau und für wie lange?