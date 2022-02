Er ist Dichter, auf kreative Weise verbandelt mit der Neuen Frankfurter Schule, Essayist und Autor zahlreicher Romane, Sachbücher und Reisereportagen. Ein streitbarer Linker. Er hat lange in München und Hamburg gelebt. Wenn er nicht gerade monatelang die Welt bereist hat. Im Frühjahr 2021 hat er Deutschland den Rücken gekehrt und ist nach Wien gezogen.

Es war ein Umzug aus Protest, aus Enttäuschung, vielleicht aus dem Gefühl der Heimatlosigkeit. Auf jeden Fall aus Überdruss an Debattensumpf, wie er schreibt, an Cancel-Kultur und Wokeness, an Intoleranz unter dem Deckmantel der Toleranz, an Ausgrenzung bei gleichzeitigem Bekenntnis zur offenen Gesellschaft. Und weil er in Deutschland die Freude am öffentlichen Gespräch und schließlich am Schreiben verloren hat. Über diese Entscheidung, über seine Beweggründe hat er – der der Erregungskultur eigentlich entfliehen wollte – zuerst einen Essay in der FAZ und dann ein Buch geschrieben, das Anfang März erschienen wird. Es heißt „Mein Abschied von Deutschland, wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede“. Eine Abrechnung mit einer sich immer weiter verengenden und dabei immer lauter werdenden Debattenkultur; aber auch die verzweifelte Liebeserklärung eines Romantikers an die deutsche Sprache, ihre gewachsene Schönheit, ihre Emotionalität, ihren Wildwuchs, ihre Untiefen ganz ohne Triggerwarnung.

Über dieses Buch und weitere Themen hat Ulrike Moser mit Matthias Politycki gesprochen. Sie können das Interview direkt hier hören, oder auch auf den bekannten Podcast-Plattformen. Bei der Direktwiedergabe werden Sie eventuell gebeten, vorab „Inhalte aktivieren“ anzuklicken:

