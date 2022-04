Solange man kein Grau gemalt hat, sagte Paul Cézanne einmal, sei man kein Maler. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat dieses oft zitierte Diktum der modernen Kunst aufgenommen und auf die eigene Disziplin angewandt: „Wer noch kein Grau gedacht hat“ heißt das gerade erschienene neue Buch des 1947 in Karlsruhe geborenen Philosophen und Publizisten. Den zweiten Teil dieses von Cézanne ausgeliehenen Buchtitels muss sich der Leser wohl selber hinzudenken: Ohne das graue Denken nämlich, so Sloterdijk im aktuellen Cicero Literaturen Podcast, sei man kein Philosoph.

Ralf Hanselle und Peter Sloterdijk

Die Farbe Grau, so die Grundthese aus Sloterdijks aktuellen philosophischen Reflexionen, die er selbst im Untertitel als „Farbenlehre“ bezeichnet, zieht sich durch die gesamte Philosophie- und Geistesgeschichte: Sie beginnt mit den grauen Schatten aus Platons Höhlengleichnis, zieht sich durch die Dialektik Hegels und begegnet dem Leser in den Werken Nietzsches oder Heideggers wieder. Und dennoch ist Sloterdijks neues Buch keine fades und somit graues Einerlei: „Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Alt heißt in diesem Fall: reif für die Erkenntnis“, so der renommierte Philosoph und Intellektuelle, den Cicero-Redakteur Ralf Hanselle im durchaus farbenfrohen Wintergarten seiner Berliner Wohnung getroffen hat. Statt der vielen aktuellen Schwarzmaler sehnt sich Peter Sloterdijk nach Graumalern – nach einem Denken der Nuancen und Differenzen.

„Ich denke, dass das ganze Buch ein großes Exerzitium über das Dritte ist. Es kommt zwar begrifflich nicht in dieser Form vor, aber es gibt eine indirekte Einübung in die dritten Werte, in das, was man auch in die Tradition des Weder-noch-Denkens fassen könnte. Grau hat als Farbton eine zivilisatorische Mission.“ Was in der Farbe noch alles drinsteckt und was das mit unserer regenbogenfarbenen Gegenwart zu tun hat, davon erzählt Peter Sloterdijk in der aktuellen Folge des Cicero Literaturen Podcasts.

Das Gespräch wurde am 7. April 2022 aufgezeichnet.

