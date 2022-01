Bei ihrem Auftakttreffen zu den Arbeiten am Buch hatten sich der Autor Martin Suter und Schweinsteiger nach bereits fünf Minuten geduzt. Suter: „Nie hatte ich den Eindruck, dass er sich für was Besonderes hält.“ Man kam dann noch ein zweites Mal zusammen, außerdem gab es viele Telefonate und Zoom-Sitzungen. Die wichtigsten Quellen Suters bei der Recherche: Fred Schweinsteiger; Ana Ivanović; Ottmar Hitzfeld; YouTube. Dass Schweinsteiger bekennender Wenigleser ist, hat er nie verhehlt; im Co-Interview mit Martin Suter in der Zeit am 12. Januar sagte er: „Ich habe noch nicht so viele Bücher gelesen, aber es hat mich sehr berührt, mein Leben in diesen Zeilen wiederzuerkennen.“ Ergänzend dazu auf der Pressekonferenz: „Ich lese lieber 1000 Spiele als ein einziges Buch.“ Fußball-Nerds erinnern sich zudem an die eine, nahezu legendäre Stelle in Til Schweigers „Schweinsteiger Memories: Von Anfang bis Legende“. Schweinsteigers Eindruck nach erstmaliger Prüfung des Manuskripts: „Da kann man nichts verbessern – da ist alles drin. Der erste Entwurf hat mich schwer beeindruckt.“ Wenngleich der Blick auf sein Leben „sich nicht geändert hat“ durch das Buch, so der 37-Jährige. Schweinsteigers Frau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanović, ist übrigens ein „Riesen-Bücherfan“; Schweinsteigers Verhältnis zur Kultur? „Es ist im Kommen.“