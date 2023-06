Es brodelt in der deutschen Kabarett-Szene. Erst legte Monika Gruber vor. Die Bayerin stellte sich an die Spitze eines Volksaufstands gegen das geplante Heizungsverbot. Jetzt meldet sich Kollegin Christine Prayon zu Wort und erklärt in einem Interview, weshalb sie ihre regelmäßigen Auftritte in der Heute-Show des ZDF beendet hat. Sie wirft den Machern öffentlich-rechtlicher Satiresendungen vor, den öffentlichen Diskurs zu verengen und Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben. Anlass dafür war bei ihr die Corona-Pandemie.

„Ich habe mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen“, sagt sie in dem ausführlichen Gespräch mit der linken Stuttgarter Wochenzeitung Kontext. „Satire darf sich nicht daran beteiligen, den Diskurs zu verengen. Und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine. Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. Das hat nach meinem Dafürhalten nichts mehr mit Satire zu tun.“

Auf den ZDF-Satiriker Jan Böhmermann kritisiert Prayon deutlich. In einer seiner Sendungen sei es um Nichtgeimpfte gegangen. Böhmermann habe sich zurückgelehnt und zwei Stinkefinger gezeigt. „Ich dachte, wie kann man das machen?“, empört sie sich. Die Interviewerin entgegnet daraufhin, Satire sei auch Provokation. Prayon antwortet: „Aber das ist Spaltung.“

Als die offensichtlich politisch links eingestellte Kabarettistin beklagt: „Wie wenig bedarf es mittlerweile, um als rechts gebrandmarkt zu werden. Wann bin ich rechts, wann bin ich eine Verschwörungstheoretikerin, eine Schwurblerin? Ich habe Fragen, ich habe Kritik, ich möchte mich äußern dürfen, ich möchte auch zuhören dürfen, ich möchte auch den hören, der für das Letzte gehalten wird. Ich kann mit Satire, die das verunmöglicht, nichts mehr anfangen. Das ist ein Simulieren von Freiheit.“

