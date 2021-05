„Ihr kleinen #afdp Spinner“, schrieb Böhmermann bei Twitter in gewohnt provozierender Weise. „Wenn das Erstbeste, was den ganzen angespitzten Jungunternehmern hier beim Thema ‚ÖRR reformieren‘ einfällt, dass missliebigen Inhalten im ÖRR das Geld gekürzt werden soll, jahaaa, dann ist's mit #afdp wohl doch nicht so weit hergeholt, gell?“