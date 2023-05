Denn neben dem offensichtlichen Makel, dass etwas so Komplexes wie das politische Denken eines Menschen – geschweige denn einer Gruppe von Menschen – nicht einfach in eine von zwei Schubladen passt, hat ihre Vergegensätzlichung auch Folgen für die Wahrnehmung politischer Ideologien. Zum Beispiel gerät der Liberalismus zwischen den Fronten „links“ und „rechts“, die gleichgesetzt werden mit „progressiv“ und „konservativ“, zu einer fiktiven Mitte, einem farblosen „Weder-Noch“, was ihn in Zeiten der Polarisierung ziemlich unattraktiv macht. Und auch an der Selbstgerechtigkeit der sogenannten Linken hat die Kategorisierung zumindest eine Teilschuld.