Strategisch sind wir kalt erwischt. Was uns schon in der Pandemie fehlte, wollten wir in Ruhe lernen: Risikokompetenz. Nicht die Unheilsvermutung zum Leitmotiv für Verlustaktionen machen, die jene globale Loser-Position verstärken, die wir überwinden müssen. Wenn wir managen wollen, was uns überfordert, müssen wir der Versuchung widerstehen, die mit dem Schlagwort „Zeitenwende“ in eine Welt der kalten Konfrontationen zurücklockt, die wir mit dem Kalten Krieg verlassen hatten.