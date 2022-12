Worte des Jahres sind vergänglich. Das zeigt ein Blick in die Liste dieser seit 1971 von der Gesellschaft für deutsche Sprache ausgelobten Begriffe. Das Wort des Jahres 1977 hieß etwa „Szene“ (gemeint war die Unterstützerszene der RAF) und dasjenige 1978 „konspirative Wohnung“. Man muss über 50 sein, um noch wissen, was damit gemeint war. Nichts ist so alt wie das Wort des Jahres von gestern. Das hängt mit der Sprache zusammen. Denn Begriffe bezeichnen nicht nur Dinge oder Abstrakta. Ihre eigentliche Bedeutung liegt in ihrer Konnotation, also in dem, was die Sprecher oder Hörer jeweils mit einem Wort verbinden. Und das macht aus einem einst heiß diskutierten Begriff („Multimedia“ 1985) schnell eine Banalität.