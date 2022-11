Eltern, deren Kinder gerade in Sachsen und Bayern in die Grundschule gehen, kann man wieder einmal gratulieren: Bei einer aktuellen Studie über die Leistungen der Grundschüler in den Fächern Deutsch und Mathematik im Jahr 2021 schnitten beide Länder deutschlandweit erneut am besten ab. Ganz anders ist es hingegen in Bremen oder Berlin: Die dortigen Schüler landen schon seit Jahren mit Abstand auf den schlechtesten Plätzen. Neu ist diesbezüglich nur eines: Mit Brandenburg hat sich nun ein weiteres Land mit einem regelrechten „Wumms“ in den Keller der Bildungsrepublik Deutschland manövriert. Die dortige Bildungsministerin heißt seit 2017 Britta Ernst (SPD) und hat nun ein dickes Problem.

Die Wissenschaftler vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität zu Berlin kommen für ganz Deutschland zu desaströsen Befunden. Die Lage an Deutschlands Grundschulen sei „besorgniserregend“ und dieser Zustand „nicht hinnehmbar“. Selten hat man so deutliche Worte von jenen Bildungswissenschaftlern gehört, die im Dienste und auf Rechnung der Kultusministerkonferenz tätig sind.