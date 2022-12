Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Im August 2019 wird der aus Georgien stammende Tschetschene Selimchan Changoschwili in Berlin ermordet. Das als „Tiergartenmord“ bekannt gewordene Delikt wird schnell aufgeklärt. Für schuldig befunden wird der russische Staatsbürger Wadim Krassikow. Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass der russische Geheimdienst hinter dem Auftragsmord steckt.

Im Oktober 2022 wird bekannt, dass China in Deutschland Polizeiaußenposten unterhält und Informationen über kritische Chinesen sammelt. Die Kontrolle der „Auslandschinesen“ ist Staatspräsident Xi Jinping wichtig. Die Regierung fürchtet sich vor kritischen Stimmen und möchte Gegner einschüchtern. Die chinesische Regierung behauptet zwar, sie wolle mit ihren Strukturen kriminell gewordene Chinesen zur Rückkehr nach China bewegen, aber die politischen Dissidenten sind sich einig: Es geht nicht um kriminell gewordene Chinesen, es geht um Kritiker der Regierung. Kritische Chinesen, Dissidenten und Künstler fühlen sich auf Schritt und Tritt verfolgt, auch in Deutschland, wo sie politisches Asyl gefunden haben.

Und der erst kürzlich stattgefundene Angriff auf Demonstranten während einer mobilen Mahnwache vor der iranischen Botschaft in Berlin wirft die Frage auf, wie viel Einfluss der iranische Geheimdienst in Deutschland hat. Der Verfassungsschutz geht seit Langem davon aus, dass Regimekritiker auf Demonstrationen identifiziert werden und ihnen sowie ihren Familienangehörigen im Iran und in anderen Ländern Konsequenzen drohen.

Cyberattacken und Auftragsmorde

Diese und andere Vorfälle zeigen, wie aktiv ausländische Geheimdienste in Deutschland sind und welche Bedrohung sie für die bilateralen Verhältnisse, aber vor allem für die Zugewanderten darstellen. Ausländische Geheimdienste sind in der Vergangenheit vor allem durch Cyberattacken und Angriffe auf wichtige Infrastruktur aufgefallen. Doch Berichte des Verfassungsschutzes und Rückmeldungen von Zugewanderten zeigen eine deutlich größere Dimension der ausländischen Spionagetätigkeiten auf deutschem Boden.

Der Verfassungsschutz warnt im Jahr 2022 vor Spionageakten, die er als „HUMINT“ bezeichnet. Bei dieser Methode nutzen ausländische Nachrichtendienste menschliche Quellen. Ziel ist es, wirtschaftliche, wissenschaftliche, militärische und politische Informationen über bedeutende deutsche Infrastruktur zu erhalten. Dabei nutzen Geheimdienste kompromittierende Informationen, um Ausgewählte zur Spionage zu bewegen oder versprechen ihnen Geld sowie einflussreiche Positionen und Luxusreisen. Weigern sich die ausgesuchten Personen, die erwünschten Informationen zur Verfügung zu stellen, erfolgen Repressionen gegenüber ihren Familien in ihrer einstigen Heimat.



im Verfassungsschutzbericht von 2021 wird die Zunahme von Spionagetätigkeiten ausländischer Regierungen und ihre Gefährdung deutscher Interessen betont: „Fremde Mächte setzen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland ihre Nachrichtendienste und weitere ihnen zur Verfügung stehende Mittel ein, um so Informationen zu erlangen, Einfluss auszuüben und ihre Interessen zu verfolgen“, heißt es darin.

Neben Cyberattacken, „HUMINT“ und Auftragsmorden nutzen autoritäre Staaten auch soziale Medien ihrer Auslandscommunitys, um gegen bestimmte Parteien und Personen vorzugehen. Meist versuchen sie dabei, populistische Tendenzen zu verstärken. Die islamische Republik wiederum spioniert gezielt proisraelische und proamerikanische Institutionen und Personen aus. Auch eigene Staatsbürger werden bedroht. Große Gefahr droht auch Doppelstaatlern, die sich wegen ihres deutschen Passes in Sicherheit wiegen. Viele Zugewanderte wissen um die Gefahr und halten sich mit offener Kritik an ihren Herkunftsländern zurück.

Lange Haare machen ihn schon zum Feindbild

Zwei deutsche Iraner erklären exemplarisch, welche Befürchtungen sie haben und wieso sie sich nicht trauen, die iranische Regierung öffentlich zu kritisieren. Die Proteste nach dem Tod der jungen Iranerin Masha Amini haben in Deutschland zu einer großen Solidaritätswelle in der iranischen Community geführt. Auch Darius, der in Wahrheit anders heißt, beteiligt sich an den Solidaritätsdemonstrationen. Der 49-jährige Frankfurter gehört der Minderheit der Kurden an und lebt seit seinem 22. Lebensjahr in Deutschland. In seiner Jugend wollte der junge Mann unparteiisch bleiben und nahm nicht an den Veranstaltungen teil, die die Mullahs seiner Stadt Bukhan in der Provinz Westaserbaidschan für Jugendliche vorsahen.

Er und viele Kurden sind Sunniten und können sich wenig bis gar nicht mit der schiitischen Theokratie und deren Moralvorschriften identifizieren. Seine freiheitlichen Einstellungen und seine langen Haare machen ihn zum Feindbild der Mullahs. Auf dem Schulweg wurde er oft zurechtgewiesen, er solle sich die Haare schneiden und wie ein anständiger Moslem anziehen. Darius wollte „atmen“, frei leben, ohne Angst, angehalten oder erniedrigt zu werden und entschied sich für ein Studium der Sozialen Arbeit in Deutschland.

Viele Jahre war er unpolitisch, doch die aktuellen Ereignisse im Iran haben dazu geführt, dass er sich vermehrt bei Demonstrationen zeigt – nicht ohne Angst um sich und seine Familie. Darius sagt: „Ich habe große Angst vor einer Bedrohung durch die Geheimdienste. Ich bin unter Druck, ich muss meine Familie im Iran schützen, aber ich will auch nicht schweigen.“

Bestrafungen, Folter und Entführungen

Darius und seine Freunde in Deutschland wissen, dass auf Demonstrationen Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes mitlaufen und einzelne Demonstranten identifizieren. Ihnen und ihren Familien drohen im Iran Bestrafungen, Folter und Entführungen. Viele Iraner kennen die Schicksale von Angehörigen von „Mutigen“. „Ein Journalist, der im Ausland lebte und es wagte, die Regierung zu kritisieren, wurde in den Iran verschleppt, dort zum Tode verurteilt und hingerichtet“, erklärt Darius seine Angst. „Wenn ich mich mit meinem wirklichen Namen äußere, rächen sie sich direkt an meiner Familie. Der iranische Geheimdienst in Deutschland ist eine Bedrohung für alle, die ihre Meinung frei äußern“, setzt er fort.

Mit Beginn der Proteste stellte die iranische Regierung das Internet ab, nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden er und seine Familie im Iran wieder Möglichkeiten zu telefonieren. Während seiner Telefonate mit der Familie achtet er auf eine möglichst unpolitische Ausdrucksweise. „Wenn wir über Politik reden und die Mullahs kritisieren, werden wir abgehört. Wir haben Wege gefunden nach der Situation im Land zu fragen, ohne politische Begriffe zu nutzen.“ Darius wünscht sich, dass die Iraner in Deutschland und im Iran eine Zeit erleben, in der sie sich ohne Angst um sich und ihre Familien kritisch äußern können.

Freiheit bekommt man nicht geschenkt

Auch Anahita teilt die Ängste von Darius und möchte aus Angst vor Konsequenzen für sich und ihre im Iran lebende Familie nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden. Die heute 50-Jährige verbrachte ihre Kindheit in Teheran. Mit elf Jahren begleitete sie ihre Eltern nach Deutschland. Ihre Angehörigen im Iran besucht sie seitdem alle zwei bis drei Jahre. „Wir Iraner in Deutschland und im Iran haben das Regime schon immer kritisch gesehen“, so Anahita. Was sich jetzt geändert habe, sei der Zusammenhalt der Iraner im In- und Ausland. Über alle Milieus und ethnische Grenzen hinweg sei die Geduld mit den Tricks der Mullahs am Ende.

Ein Ende der Proteste und des Widerstands gegen die verhassten Mullahs sieht Anahita nicht. „Die jüngere im Iran lebende Generation ist der Überzeugung, es kommt nur noch schlimmer. Da dieses Regime jede Chance auf Besserung verspielt hat und da das Leben in diese Qualität nicht lebenswert ist, haben sie nichts zu verlieren. Freiheit bekommt man von Großmächten nicht geschenkt, wir müssen dafür kämpfen, auch wenn wir dabei sterben“, begründet sie ihr Engagement und den Mut vieler junger Iraner, die ihr Leben riskieren.

Das Regime entführt sogar Leichen

Mit Beginn der Proteste verlor auch Anahita den Kontakt zu ihrer Familie im Iran. Das Internet sei weg gewesen, Anrufe würden abgehört und kaum jemand traue sich am Telefon über Politik zu reden. Zurecht haben viele Iraner, sogar im Ausland, Angst, sich nicht anonym zu äußern. Es gibt genügend Spitzel, die bei hiesigen Demos Aufnahmen machen. Betroffene müssen dann bei ihrer Einreise in den Iran mit Repressalien rechnen, ihre Verwandten werden bedroht, nicht wenige verschwinden spurlos.

„Die Mullahs sind im Interesse ihres Überlebens skrupellos. Sie entführen sogar Leichen, um die Ursachen der Todesfälle zu verschleiern“, so Anahita und spielt auf die vom Regime getötete 16-jährige Aktivistin Nika Shakarami an, deren Leiche von Sicherheitskräften entwendet und an einen der Familie unbekannten Ort gebracht wurde.

Anahita beobachtet aktuell, dass die Angst unter den deutschen Iranern abnimmt. „Weil wir uns sagen, die im Land riskieren alles und das Wenigste, was wir tun können, ist, ihre Stimme hier zu sein, damit man die Wahrheit über diese Revolution erfährt, über die Menschenrechtsverletzungen, von Geldunterschlagungen, darüber wie Landsleute verschwinden, systematische Umweltzerstörung und all die anderen Gräueltaten des Regimes.“

Anahita und Darius berichten beide von Vorfällen in ihrer näheren Umgebung, in der Angehörige von Regimekritikern im Iran Repressionen und Bedrohungen ausgesetzt waren, weil sich ihre Familienangehörigen kritisch geäußert hatten. Die Angst in Zuwandererkreisen vor ihren Geheimdiensten ist groß, viele wünschen sich ein stärkeres Eingreifen der deutschen Behörden. Darius sagt: „Wir wollen auch in Deutschland frei atmen.“