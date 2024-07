So schnell kann es gehen. Eben noch israelische Superheldin und plötzlich russische Spionin. Oder Ex-Spionin, die nun für die US-Regierung arbeitet und niemals einen Bezug zum Nahen Osten hatte – aber trotzdem mit „israelischem Akzent“ spricht. Alles kompliziert. Also von Anfang an: Marvel hatte 2022 einen weiteren Superheldenfilm (niemand weiß mehr, wie viele es insgesamt sind) angekündigt. Auf besonders viel Interesse stieß dabei eine Figur mit Namen Sabra. Sie ist die erste israelische Superheldin, was schon ihr Name verrät, denn Sabra ist die Selbstbezeichnung von in Israel geborenen Juden.

Natürlich empörte sich schon 2022 der antisemitische Teil des Internets über den Auftritt Sabras und entschied spontan, diesen Film zu boykottieren. So weit, so erwartbar. Doch nachdem am 7. Oktober 2023 palästinensische Terroristen folternd und vergewaltigend in Israel einfielen und über 1000 Menschen ermordeten und mehr als 200 Geiseln nahmen, verschärfte sich die feindselige Stimmung noch weiter. Der genozidale Angriff hatte Judenhasser überall auf der Welt motiviert, und die Welt erlebte seitdem das erste Globalpogrom der Geschichte. Juden werden bedroht, Synagogen angegriffen, Holocaustmahnmale belagert und auch sonst kein Unterschied zwischen dem Judentum und dem Staat Israel gemacht.