Die Diagnose, die der prominente Psychologe, Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Joachim Bauer für die digitale Gesellschaft bereithält, ist erschreckend: Wir leiden an „Realitätsverlust“. Und „Realitätsverlust“ ist somit auch der Titel seines aktuellen Buches. Social Media, Metaversum und Gaming-Realitäten hätten uns in eine Dissoziation hineingetrieben. Besonders betroffen: die Generation Z. Längst weisen viele Studien darauf hin, dass der Schritt von der Realität in die Virtualität zu immensen psychischen, körperlichen aber auch geistigen Leiden geführt habe: „Wir erleben derzeit eine Verdummung, die ins Mittelalter zurückführt“, so Bauer pointiert.

Im Podcast-Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero und Autor des Buches „Homo digitalis“, spricht Bauer über die Bedrohungen durch den Transhumanismus, erörtert unterkomplexe Zukunftsvisionen und kommt so am Ende zu der Frage, was den Menschen denn nun wirklich zum Menschen macht: „Der Transhumanismus hat im Grunde den Irrtum, dass er glaubt, der Geist des Menschen sei nichts weiter als eine unheimlich verdichtete Ansammlungen von Informationen und deren Verarbeitung.“

Ralf Hanselle (li.) und Joachim Bauer in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 24. Januar 2024 aufgezeichnet.

