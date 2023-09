Im Cicero Podcast Wissenschaft machen sich der Evolutionsbiologe Axel Meyer und der Althistoriker Michael Sommer im Gespräch mit dem renommierten Genetik-Experten Günter Theißen auf die Suche nach dem Ursprung des Corona-Virus. Entstammt es dem Tierreich und wurde auf den Menschen übertragen? Oder ist doch ein Labor-Unfall in China die Ursache der Pandemie? Aus heutiger Sicht sind jedenfalls erhebliche Zweifel an der „offiziellen“ Lesart geboten. Und in diesem Zusammenhang ist auch eine vielbeachtete Veröffentlichung in der renommierten Fachzeitschrift Nature von Bedeutung, die offenbar den sonst üblichen wissenschaftlichen Standards keineswegs entsprach.

Theißen, Professor für Genetik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, konstatiert unumwunden: Man habe während der Pandemie sehr klar erkennen können, dass die Wissenschaft nicht existiere: „Es gab diese kleine Clique, sage ich jetzt mal despektierlich, weniger hochkarätiger Corona-Forscher“, welche sich „mit einigen anderen politisch hoch angesiedelten Personen“ auf ein bestimmtes Szenario festgelegt hätten. Und viele andere Virologen, die sich ihren Kollegen nicht hätten anschließen wollen, seien nie gehört worden. „Das heißt, das Ganze ist mehr ein mediales Phänomen als ein wissenschaftliches Phänomen.“

Aber welche politischen Implikationen hätte ein Nachweis der Labor-Ursprungshypothese auf die Politik und auf die Haltung des Westens gegenüber China? Ausgehend von der Beobachtung, dass während der Corona-Krise in fast allen Medien sehr einseitig und unausgewogen berichtet wurde, tritt Günter Theißen im Gespräch mit Axel Meyer und Michael Sommer vehement für eine kritischere Presselandschaft ein: „Wir brauchen besser ausgebildete Wissenschaftsjournalisten, die ihren Verstand behalten haben und nicht einfach Groupies werden von irgendwelchen Top-Wissenschaftlern an irgendwelchen Instituten.“



Axel Meyer, Michael Sommer und Günter Theißen

Das Gespräch wurde am 23. August 2023 aufgezeichnet.

