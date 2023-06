Warum reden wir eigentlich ständig über das Wetter? Mit dieser Frage wandte sich der Stern vor einigen Jahren an eine Reihe von Sprachwissenschaftlern und Psychologen, welche die soziale Funktion des Phänomens betonten: Da das Wetter ein relativ neutrales Gesprächsthema darstelle, das jeden betreffe, sei es der ideale Einstieg in den Smalltalk – ganz anders als etwa das Thema Politik, das dafür zu viel Konfliktpotential berge.

Das war 2019. Eine unschuldige Zeit! Denn ein neutrales Thema ist das Wetter heute nicht mehr und erst recht kein „sozialer Kitt“, wie es der Psychologe Gerhard Reese von der Universität Koblenz-Landau damals nannte. Es spricht Bände über den Zustand unserer Gesellschaft, dass sich selbst an diesem banalsten aller Gesprächsgegenstände inzwischen hitzige Debatten entzünden. Die Politisierung des Wetters durch die Klimakrise hat aus dem sozialen Kitt sozialen Brennstoff gemacht.

Wie Eiscreme oder Grillabende

Immer wieder sehen sich deutsche Leitmedien dem Vorwurf ausgesetzt, Wettermeldungen zu manipulieren, mit überspitzten Formulierungen Klima-Panik zu schüren und die Farbskalen ihrer Temperaturkarten absichtlich dramatisch rot zu gestalten, um extreme Hitze zu suggerieren. Erst neulich kursierten wieder Vergleichsbilder von alten und neuen Temperaturkarten der „Tagesschau“ in den sozialen Medien, die das angebliche „Farb-Framing“ belegen sollen.

Solche Collagen gehören zum Sommer inzwischen einfach dazu. So wie Eiscreme oder Grillabende. Dass die ARD schon letztes Jahr einen Online-Artikel veröffentlicht hat, in dem der Manipulationsvorwurf mit einer grundsätzlichen Design-Veränderung erklärt wird, stand ihrer erneuten Verbreitung nicht im Wege.

In diesem Sommer eilte dann das Recherchezentrum Correctiv zur Hilfe und belegte, dass die abweichende Farbskalierung der früheren und aktuellen Temperaturkarten nicht nur auf das technisch bedingte Neudesign, sondern auch auf den Monat, aus dem die Anzeige stammt, zurückzuführen ist. Die Karte vom Juli 1997 (22 Grad grün anzeigt und 24 Grad gelb) stellt die vom Juni 1997 vergleichbaren Temperaturen dunkelorange dar. Der Vergleich einer tiefroten Juni-Karte aus dem Jahr 2023 mit einer grüngelben Juli-Karte von vor 26 Jahren ist daher irreführend.

Woher kommt der Argwohn?

Der Vorwurf der Karten-Manipulation hat sich also nicht bestätigt. Trotzdem wäre es vorschnell zu behaupten, die ARD sei damit über jeden Zweifel, ihre Seriosität und Glaubwürdigkeit betreffend, erhaben. Denn auch wenn sich die verbreiteten Anschuldigungen zum Großteil als falsch herausstellen, muss man sich dennoch fragen: Woher kommt denn überhaupt dieser pauschale Argwohn gegenüber Medien und Politik?

Hätte man den Menschen 1997 erzählt, dass sich die Gesellschaft mal an etwas so Sterbenslangweiligem wie dem Wetterbericht in zwei unversöhnliche Lager aufspalten würde – sie hätten einen wohl für verrückt erklärt. Irgendetwas muss sich seitdem verändert haben. Das Offensichtliche wäre zu sagen: die digitale Revolution. Und vielleicht ist auch etwas Wahres daran. Doch das Internet ist nur der Nährboden für das Misstrauen – die Saat bringen (noch) echte Menschen aus. Für sie haben sich der politische und der mediale Mainstream eine Vielzahl von Namen einfallen lassen: Aluhüte, Schwurbler, Covidioten, Verschwörungstheoretiker, Spinner, Klima- und Coronaleugner, Impfgegner oder komplett nuancenlos: Nazis.

Es ist kein Zufall, dass ein Großteil dieser Bezeichnungen erst während der Pandemiejahre entstanden beziehungsweise ihr inflationärer Gebrauch so populär geworden ist. Schon im vorrevolutionären Frankreich rankten sich Gerüchten von Hungerverschwörungen um den Adel, und spätestens mit dem Aufkommen von Online-Foren in den frühen 2000er-Jahren konnten sich auch die Anhänger der krudesten Ideen zu kleinen Communitys zusammenschließen. Verrückte gab es schon immer. Dass sie aber als angebliche Bedrohung der Demokratie in den Fokus der Innenpolitik rücken – das ist doch ein recht neues Phänomen.

Die Pandemie hat die Gesellschaft gespalten

Seine Anfänge konnte man in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts beobachten, im Aufkommen der AfD mit ihrem Pauschalvorwurf der „Lügenpresse“. Aber erst zu Beginn der 20er-Jahre, als ein bislang unbekanntes Virus von China aus über die Welt zog, ging es so richtig los – auf einmal hatten nicht nur Verschwörungstheorien Konjunktur, sondern auch die undifferenzierte Diffamierung kritischer Geister als „Schwurbler“ und die Warnung vor der vermeintlichen Gefahr, die von ihnen ausgehe.

Wir fanden uns in einer Welt wieder, in der etwas so Abstruses wie die Angst vor Microchips in einer Impfung keine Seltenheit mehr und die Beleidigung und Ausgrenzung derer, die sich aus völlig nachvollziehbaren Gründen nicht impfen lassen wollten, an der Tagesordnung waren. Ganz plötzlich schien die Gesellschaft unwiderruflich gespalten. Allzu leicht wäre es zu behaupten, ein Teil der Gesellschaft habe quasi „einfach so“ das Vertrauen in Medien und Politik verloren oder sei einer Desinformationskampagne zum Opfer gefallen. Das ist, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit.

Sicher stimmt es, dass die AfD die Verunglimpfung der „Altparteien“ und der „Lügenpresse“ aktiv nutzt, um Wähler hinter sich zu versammeln und sich zur Partei der letzten Gerechten zu stilisieren. Und auch feindliche Kräfte wie der russische Geheimdienst und Terrororganisationen haben das immense Spaltungspotential von Desinformationen und geschickt gestreutem Zweifel erkannt und nutzen es, um die Gesellschaft weiter zu destabilisieren. Doch die Frage, warum es überhaupt so einfach möglich ist, den Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien und Medien zu nehmen, ist damit noch nicht beantwortet.

Eine Schuld trifft letztlich auch Politik und Medien selbst: Sie haben durch eine Missachtung ihres demokratischen Auftrags das Vertrauen der Menschen verspielt. Und das hat sich nie so deutlich gezeigt wie während der Corona-Pandemie.

Leitmedien haben das Panik-Narrativ der Regierung übernommen

Man kann lange darüber diskutieren, wie groß die Gefahr für die Gesamtbevölkerung war und welche Maßnahmen zur Eindämmung gerechtfertigt waren. Doch die Regierung hat nicht nur Maßnahmen getroffen, sondern auch das gesellschaftliche Klima vergiftet, indem sie selbst sachlichste Kritik an schweren Grundrechtseinschränkungen als Gefahr eingestuft und damit in einen Topf mit krudesten Verschwörungstheorien geworfen hat.

Nun wäre es die Aufgabe der Medien gewesen, diesen Totalitarismus zu benennen und die Regierung in ihre Schranken zu weisen. Stattdessen haben Leitmedien wie der Spiegel und besonders die öffentlich-rechtlichen Sender das Panik-Narrativ der Regierung übernommen, es emotional noch überhöht und zur Ausgrenzung kritischer Stimmen beigetragen.

Selbst so etwas Banales wie das Besuchen von Weihnachtsmärkten reichte schon, um Menschen in eine Ecke mit Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern zu stellen. Man denke an den Journalisten Markus Feldenkirchen, der im Dezember 2020 im Spiegel schrieb: „Wer jetzt noch Glühwein trinkt, hat die Leichen der kommenden Wochen auf dem Gewissen.“

Das Vertrauen der Bürger

Indem selbst bürgerliche Konservative, liberale Skeptiker oder einfach unzufriedene Menschen mit realen Sorgen pauschal als „Rechte“ oder gar „Demokratiefeinde“ abgestempelt werden, macht man die Gefahr nicht nur künstlich größer – man öffnet den Leuten auch das Tor zum tatsächlichen Extremismus. Werden Begriffe inflationär gebraucht, büßen sie irgendwann ihre ursprüngliche Bedeutung ein. Wenn schon jemandem wie Jan Josef Liefers nach seiner Kampagne #allesdichtmachen eine extrem rechte Gesinnung unterstellt wird, dann verliert der Begriff „Rechtsextremismus“ schnell seine Schärfe.

So schreitet die Polarisierung der Massen voran. Durch ihr unlauteres Vorgehen, die Verdrehung von Fakten und die Ausgrenzung von Kritikern verspielen Leitmedien und Politik das Vertrauen der Bürger. Die wiederum werden empfänglich für Parteien wie die AfD, die der Presse und den Altparteien schon seit Jahren Lügen vorwirft. Wie extremistisch kann die AfD schon sein, wenn selbst Jan Josef Liefers ein Nazi sein soll?

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht – so sagt man doch. Da ist es kein Wunder, dass der „Tagesschau“ sogar bei ihren Wetterkarten Manipulation unterstellt wird. Denn auch beim Thema Klima scheinen Leitmedien und Politik in ähnliche Muster zu verfallen wie während der Pandemie: Um die angebliche Dringlichkeit der Lage zu unterstreichen, arbeiten sie mit emotionaler Manipulation und Ausgrenzung.

Und teilweise machen sie noch nicht einmal einen Hehl darum. So erklärte etwa der FAS-Redakteur Harald Staun, immer mehr „Klimajournalisten“, zu denen er sich wohl auch selbst zählt, seien überzeugt, „dass sich dringend der Journalismus ändern müsse, damit die Menschen ihr Verhalten ändern“. Im DLF-Medienpodcast „Nach Redaktionsschluss“ mit Brigitte Baetz, Silvia Haas und Heike Janssen hieß es schon im Oktober 2022, Journalisten sollten Klimaschutzmaßnahmen mehr von ihrer positiven Seite beleuchten und das Wort „Verzicht“ vermeiden, um der Bevölkerung die Maßnahmen nicht zu versalzen.

Allerdings erkennen die Menschen irgendwann, dass es sich bei so einer Berichterstattung nicht mehr um Journalismus, sondern um eine Kampagne handelt. Wenn also der Fernseharzt und selbsternannte Medizin- und Klimaexperte Eckart von Hirschhauen im Stern-Podcast Aussagen trifft wie „Hitze ist die größte Gesundheitsgefahr, auf die wir uns in diesem Jahrhundert vorbereiten müssen“ und „Wir gehen sehenden Augen in die Vollkatastrophe rein“, dann glaubt man es ihm allein schon deshalb nicht, weil der Sommer den Menschen, ja, zwar heiß vorkommt, aber eben nicht den apokalyptischen Prognosen entspricht, die sie seit einigen Jahren zu hören bekommen. Es ist so, wie eingangs geschrieben: Das Wetter betrifft jeden. Paradoxerweise werden die Menschen durch die Panikmache, die sie eigentlich für Klimamaßnahmen empfänglich machen sollte, vergrämt.

Ideologie macht reale Probleme unlösbar

Das Problem: Durch den Vertrauensverlust in Institutionen und die Polarisierung in der Gesellschaft, wird ein reales Problem, nämlich der Klimawandel, zum reinen Politikum. Wie die Menschen dazu stehen, entscheidet nicht mehr die tatsächliche Faktenlage (die ist in dem Diskursrauschen ohnehin nicht mehr auszumachen), sondern das politische Lager, dem sie angehören.

Das ist auch der Grund dafür, dass zum Beispiel der angekündigte Hitzeschutzplan des Gesundheitsministers Karl Lauterbach sofort umstritten wird. Bei den einen, für die es gar nicht genug Regelungen und Klimamaßnahmen geben kann, trifft der Vorstoß auf Applaus oder wird höchstens dahingehend kritisiert, dass er nicht weit genug geht. Bei den anderen stoßen die Pläne auf Ablehnung. Sie sind übersättigt vom Thema Klimawandel, genervt von den ewigen Belehrungen und sie erinnern sich vielleicht auch noch daran, dass sie, als Lauterbach das letzte Mal „Bevölkerungsschutz“ betrieben hat, ihre Geschäfte schließen mussten und ihre Wohnung nur „aus triftigen Gründen“ verlassen durften.

Der Gesundheitsminister dürfte es inzwischen gewohnt sein, Gegenwind zu bekommen, doch sogar er schien überrascht über das Reibungspotential seiner Pläne, als er am Montag (26. Juni) bei einer Pressekonferenz in Berlin betonte, es gehe „nicht um Verbote“. Stattdessen sollen beispielsweise Warnungen vor Hitzewellen effizienter und Einrichtungen wie Pflegeheime und Krankenhäuser besser ausgestattet werden, so Lauterbach. Ganz unabhängig vom Klimawandel begünstigen hohe Temperaturen jedes Jahr den Tod tausender Menschen – die allermeisten von ihnen sind vulnerable Personen, die zum Beispiel an Herzkreislauferkrankungen leiden. (Anders als Lauterbach suggeriert, konnte eine statistisch relevante Gesamtzunahme von hitzebedingter Mortalität seit den 90er-Jahren in Studien nicht belegt werden.)

Was könnte irgendwer dagegen haben, die Menschen besser zu schützen, solange niemand sich dafür einschränken oder sonst irgendeinen Nachteil erleiden muss? Dass Lauterbachs Ankündigung auf so viel Ablehnung stößt, zeigt deutlich, wie die Ideologisierung eines realen Problems den Umgang mit ihm hemmt.

Nur Wenige schaffen es, sich der Spaltung zu entziehen. Sie finden sich zwischen den Fronten, werden mal von der einen, mal von der anderen Seite bedrängt, wundern sich vielleicht, dass auf einmal alle um sie herum verrückt zu spielen scheinen. Leider hängt die Zukunft unserer Gesellschaft an einer Minderheit. Solange nicht Tatsachen die Politik bestimmen, sondern umgekehrt, bleiben die Vernünftigen politisch heimatlos.