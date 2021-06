Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Von der Wahrheit erzählen zwei Geschichten. Die erste nimmt ihren Ausgang am Abend des 30. Dezember 2019. In der mittelchinesischen Stadt Wuhan an den Ufern des Jangtse, eines Flusses, den man in China schlicht den „Großen“ nennt, ist an diesem Tag früh die Sonne untergegangen. Es ist Winter. Später am Abend verbreitet die Wuhan Municipal ­Health Commission eine Meldung, nach der in den Krankenhäusern der Elf-Millionen-Metropole mehrere Patienten mit einer ungewöhnlichen Lungenentzündung vorstellig geworden seien. Die Ursache der Symptome sei unklar.

Am Morgen des 31. Dezember ruft ein Reporter von China Business News die offizielle Hotline des Gesundheitsausschusses an. Dort bestätigt man die Meldung. Der Mitarbeiter der Hotline sagt dem Journalisten auch, dass noch nicht klar sei, wo die Ursache der Lungenentzündungen zu suchen sei. Die Krankenhäuser seien angewiesen, Fachkräfte wie Atemwegs- und Intensivmediziner in Reserve zu halten. Auffällig zudem, so der Mann am Telefon: Viele der Patienten seien auf einem Fischmarkt auf der anderen Seite des Flusses unterwegs gewesen.