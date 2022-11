Die Empörung ist groß. Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, wird bei der Weltmeisterschaft in Katar doch keine „One Love“-Binde am Oberarm tragen. Der DFB ist vor den strengen Fußballautokraten der Fifa und den homophoben Sittenwächtern des Emirats eingeknickt.

Schade. Schließlich ist das „Haltung-Zeigen“ und „Zeichen-Setzen“ eine Disziplin, in der Deutschland nach wie vor weltmeisterliches Spitzenniveau erreicht. Es wäre eine tolle Chance gewesen, das heimische Publikum über drohende sportliche Misserfolge hinwegzutrösten und wenigstens als Weltmeister der Menschenrechte vom Platz zu gehen.

Farben symbolisieren die „Pansexual-Flagge“

Die Binde „richtet sich gegen die Ausgrenzung von LGBTQ+ Menschen, aber auch gegen Rassismus und Antisemitismus“, erklärte der DFB den Sinn der nun gescheiterten Aktion. „Die Farbgebung symbolisiert dies. Rot, Schwarz und Grün finden sich in der Panafrikanischen Flagge, Pink, Gelb und Blau symbolisieren die Pansexual-Flagge. Die an der Aktion ‚One-Love-Armband‘ beteiligten Nationen wollen eine positive Botschaft für jede Form von Vielfalt senden.“

Dass „LGBTQ+ Menschen“ in Katar nicht nur ausgegrenzt, sondern schariagemäß mit Gefängnis und Peitenschenhieben bestraft werden, war zwar bereits bei der Vergabe-Entscheidung bekannt und hinderte weder den DFB an der Teilnahme, noch die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten daran, die Wüsten-WM mit Beitragsmillionen zu finanzieren. Doch klar ist: Fußball und sexuelle Vielfalt gehören einfach zusammen. Wenn die Kataris durchtrainierte junge Männer aus aller Welt einladen, damit diese sich auf dem Rasen räkeln und verschwitzt in den Armen liegen, hätte ihnen klar sein müssen, dass Eurovision Song Contest und Christopher Street Day nicht mehr weit sind.

Jetzt erst recht

Das Beharren auf der altmodischen Fifa-Regel, dass politische Botschaften auf dem Spielfeld tabu sind, ist vollkommen naiv. Und der Deutsche Vielfaltsbund DFB sollte sich von diesem Rückschlag keinesfalls entmutigen lassen. Jetzt erst recht, lautet das Gebot der Stunde. Wir hätten da ein paar Vorschläge.

Die „One Love“-Binde sichtbar am Arm zu tragen, geht offenbar nicht. Gelbe Karte sticht Buntheit, das musste man einfach akzeptieren. Aber wo steht im Fifa-Reglement denn, was ein Spieler darunter zu tragen hat? Und wer sagt, dass eine Kapitänsbinde nur den Bizeps schmücken darf? Mit etwas Kreativität könnte Neuer also zumindest in der Kabine ein Zeichen setzen.

Beweisfoto aus der Kabine

Wenn Innenministerin Nancy Faeser wie angekündigt zum ersten Deutschland-Spiel reist und, so wie einst Angela Merkel, den Nationalspielern beim Umziehen über die Schultern schaut, könnte die SPD-Politikerin ja ein Beweisfoto schießen, das zumindest der deutschen Öffentlichkeit als Genugtuung genügt. Kataris und Fifa müssen nichts mitbekommen, und Neuer blieben die Peitschenhiebe erspart.

Das wäre aber nur ein Anfang, eine Notlösung, weil es schnell gehen muss. Das Spiel ist schon am Mittwoch und die Armbinde fertig genäht und bedruckt. Für den Fall, dass Deutschland über die Gruppenphase hinauskommt, lohnt es sich aber, wenn sich der DFB schleunigst nach neuen Sponsoren und Ausrüstern umsieht.

Trikots aus der „Pride“-Kollektion

Zum Beispiel käme da die amerikanische Unterwäschemarke „Andrew Christian“ in Frage, in deren „Pride“-Kollektion nicht nur Manuel Neuer eine gute Figur machen würde und die sicher auch in WM-Stadien hervorragend ankommt: als Trikot in verschiedenen Varianten oder zumindest für darunter.