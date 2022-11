Ein Fußballplatz in München im September: Zwei AH-Mannschaften liefern sich auf welligem Rasen ein denkwürdiges Duell. Dieses wird in der zweiten Halbzeit derart impulsiv, dass ein linker Verteidiger der Heimmannschaft drauf und dran ist, vom Platz zu stürmen und einem Spieler auf der Ersatzbank des Gegners an die Gurgel zu gehen. In einem Wortgefecht hatte sich dieser zuvor zu einer handfesten Drohung hinreißen lassen. Eine denkbar blöde Aktion, wenn die Emotionen auf dem Feld bereits hochgekocht sind.

Es ist die 82. Minute eines Duells des Erst- gegen den Zweiplatzierten der aktuellen Tabelle. Die Gäste haben gerade das 3-4 erzielt. Es ist die vierte Führung der Auswärtsmannschaft in diesem Spiel. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3 und nun das 3-4. Elf Minuten später, in der letzten Minute der Nachspielzeit, gibt es noch einen allerletzten Freistoß für die Heimmannschaft. 30 Meter entfernt vom gegnerischen Tor legt sich ein 48-Jähriger mit einem „feinen Füßchen“, dessen Bauchansatz das Trikot ein bisschen ausbeult, den Ball zurecht.