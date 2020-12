Im Januar 2019 findet das wichtigste Fußballturnier Asiens in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt, in einer der wohlhabenden Öl-Monarchien am Persischen Golf. Das Nationalteam des Nachbarn Katar muss auf der kurzen Anreise in Kuwait zwischenlanden. Fans aus Katar dürfen nicht einreisen. Dennoch stürmt ihre Mannschaft ins Halbfinale der Asienmeisterschaft und trifft dort auf den Gastgeber, die VAE.

In der Hauptstadt Abu Dhabi verteilt die Sportbehörde Tickets nur an heimische Fans. Meldungen kursieren, wonach eine Unterstützung für Katar juristisch bestraft werden könne. Das katarische Team gewinnt 4:0. Zuschauer des Gastgebers werfen Flaschen und Schuhe auf den Rasen; in der arabischen Welt: ein Zeichen tiefer Abneigung. Drei Tage später gewinnt Katar auch das Finale gegen Japan und ist erstmals Asienmeister. Politiker und Sportfunktionäre der gastgebenden VAE boykottieren die Siegerehrung.