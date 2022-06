Identitätspolitik im Marketing - Bunte Fahnen – aber nur, wo kein Widerstand zu erwarten ist

Während des Pride Month präsentieren sich Konzerne gerne mit bunten Fahnen im Logo. Aber nur in westlichen Ländern. In Ländern des Mittleren Ostens, in denen Homophobie Staatsräson ist, bleibt alles beim Alten. Diese Heuchelei ist kein neues Phänomen.