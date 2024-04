War’s das? Eher nicht. Denn jene Pressemeldung vom 10. April katapultierte das beschauliche Oranienburg in die Top-Schlagzeilen der Energiewende-Mühle: „Kapazitätsengpass im Stromnetz“ – was unter normalen Umständen eher Lokalkolorit gewesen wäre, erregte schnell das Aufsehen einer von drohendem Strommangel verängstigten Republik. „Einer Stadt geht der Strom aus“, titelte die Welt, „Akkus statt Netzanschluss?“, fragte der RBB, „Stromnotstand“ rief der Focus, und im Internet überschlugen sich schnell die Kommentare. Doch was war vor Ort tatsächlich passiert?