Die öffentliche Erregung über das Fußballturnier hat einen Pegel erreicht, in dem der Sport endgültig zum Nebengeräusch einer moralingetränkten Dauer-Gerichtsverhandlung zu verkommen droht. Vier Wochen lang werden der Gastgeber Katar und der Fußballweltverband Fifa nicht auf der Auswechsel- sondern auf der Anklagebank sitzen, und mit ihnen zusammen der Teil der Öffentlichkeit, der sich noch nicht vom Dauergetröte der westlichen Moral-Vuvuzelas vertreiben ließ. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird zu einer zweiten Klimakonferenz werden und gemeinsam mit dieser die öffentliche Meinung in die Zange nehmen. Klimaschutz, Umweltschutz, soziale und Arbeitsstandards, Unterdrückung, Demokratie, Frauenrechte, Umbau der Industriegesellschaft – wer in diesem Spätherbst den Fernseher anschaltet, fühlt sich wie in einem pseudoakademisch-jungsozialistischen Blockseminar.