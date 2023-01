An diesem Sonntag wird der kommunikativ sonst so sparsame Olaf Scholz der Republik zeigen, was er auch kann: den Kairos erwischen, große Linien zeichnen und das Land auf eine Kursänderung einschwören. An seiner prinzipiellen Haltung lässt Scholz dabei keinen Zweifel. Mit dem „Angriffskrieg“ trete man in eine „Zeitenwende in der Geschichte“ des Kontinents ein; er sei „kaltblütig“, „menschenverachtend“ und „völkerrechtswidrig“. „Kriegstreibern“ wie Putin könne man nur durch „eigene Stärke“ begegnen und müsse daher die Bundeswehr mit „starken, neuen Fähigkeiten“ ausstatten.