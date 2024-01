Der grüne Landrat Jens Marco Scherf aus dem unterfränkischen Miltenberg ist in der deutschen Migrationsdebatte zur Stimme der Kommunalpolitik geworden. Mit einem Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz sorgte er Anfang des letzten Jahres bundesweit für Schlagzeilen. Darin forderte er eine effektive Begrenzung der Migration und schilderte eindrücklich die prekäre Situtation in seinem Landkreis. Scherf fühlt sich von der Bundesregierung und seiner eigenen grünen Partei in der Migrationskrise im Stich gelassen.

Doch was hat sich seitdem verändert? Scherf stellt ernüchtert fest: „Die Situation in meinem Landkreis ist seither noch bedrohlicher und schwieriger geworden.“ Im Cicero-Podcast Politik spricht er von täglich neuankommenden Flüchtlingen, überforderten Schulen und wieder in Betrieb genommen Notunterkünften. Die Ressourcen und das Personal reichen schon lange nicht nicht mehr aus: In seinem Landkreis ist ein Betreuer für 900 Migranten zuständig. Unter diesen menschenunwürdigen Voraussetzungen verkommt Integration zu einem reinen „Zufallsprodukt“.

Im Cicero-Podcast Politik erklärt er auch, dass sich die Stimmung in seinem Landkreis in den vergangenen Monaten verändert hat und die Bürger voller Sorgen sind. Angesichts der unkontrollierten Migrationspolitik fällt es ihm zunehmend schwerer, um Rückhalt in der Bevölkerung zu werben. Scherf ist sich sicher: Eine Gesellschaft in Vielfalt kann es nur geben, wenn Migration geordnet abläuft.

Jens Marco Scherf (li.) und Clemens Traub / Anna Hornstein und Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 19. Dezember 2023 aufgezeichnet.

