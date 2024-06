„Integration ist keine Einbahnstraße“ lautet die beliebteste Phrase deutscher Migrations- und Integrationsdebatten. Zu Recht. Denn in der Tat gibt es Aufgaben, die eine aufnehmende Gesellschaft erfüllen muss. Und es gibt Aufgaben, die jene erfüllen müssen, die in dieses Land einwandern, ob über das Asylsystem oder als klassische Migranten, was nicht nur für die erste, sondern auch für die darauffolgenden Generationen gilt. Der eingangs zitierte Satz fällt häufig. Und in letzter Zeit wieder häufiger. Nach dem Attentat in Mannheim und nach dem Tod eines jungen Mannes in Bad Oeynhausen wird – wie seit geraumer Zeit schon, nur nochmal intensiver – über Migration und Integration gesprochen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist eine der politischen Hauptprotagonistinnen der aktuellen Migrationsdebatte, welche sich primär um Islamismus und Gewalt durch Migranten respektive Asylbewerber dreht. Nun hat sie sich auch erstmals zur Gewalttat von Bad Oeynhausen geäußert, bei der ein 18-jähriger polizeibekannter Syrer derart heftig auf den 20-jährigen Philippos T. eingeprügelt hatte, dass dieser kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. „Heute ist leider ein sehr schlimmer Tag, wo wir über einen Mord an einem Jugendlichen diskutieren müssen, wo der Täter ein Geflüchteter ist, der seit acht Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft lebt. Ein Jugendlicher, der gar nichts anderes kennt“, sagte Faser auf der Kommunalkonferenz 2024 der SPD-Bundestagsfraktion.