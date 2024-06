Zwei junge Männer kehren in der Nacht auf Sonntag von einem Abiturball zurück – und werden im Kurpark von Bad Oeynhausen von einer Gruppe von zehn anderen Männern verprügelt. Das Verb ist eigentlich viel zu harmlos. Einer von beiden, Philippos Tsanis, 20 Jahre alt, starb am Dienstag in einer Klinik an den Verletzungen. Die Meldung der Polizei ist im typischen emotionslosen Beamtendeutsch gehalten. „Die Polizei Bielefeld ermittelt nunmehr wegen vollendeten Totschlags, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“, steht da. Für die Mutter des Opfers ist es „kaltblütiger Mord“. Man kann die über die Trauer hinausgehende Wut der Eltern verstehen.